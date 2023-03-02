調查：入列MSCI成分股的台企 逾2成董事會沒有女性

根據 MSCI ESG 研究部最新發布的《女性董事比例進度報告》，去 (2022) 年入列 MSCI 全球基準指數成分股的 83 家台灣企業中，約 26.5% 的公司，其董事會中沒有女性董事成員入列。

報告指出，被選入 MSCI 全球基準指數成分股的台灣企業，僅 2.4% 的公司，其董事會逾 3 成是女性董事，僅 8.4% 有女性執行長，約三成 (30.1%) 有女性財務長。

調查指出，去年女性擔任董事席位占比持續增加，在 MSCI 全球基準指數成分股中占比 24.5%，較 2021 年 22.6% 增加 1.9 個百分點；去年 MSCI 全球基準指數中約有 11.2% 的公司董事會成員全都是男性成員，較 2021 的 14.2% 減少 3 個百分點。

調查指出，女性董事比例高於 3 成的公司 2021 年比重約 33%，到了 2022 年則增加至 38%；在 MSCI 全球基準指數成分股中，女性執行長的占比從 2021 年的 5.3% 上升至 5.8%，女性財務長的占比則由 15.8% 增加至 16.9%；另外，新興市場企業中，女性財務長的占比約 19.9%。

在亞太地區部分，報告指出，受到董事會性別配額制的強制規定，因此日本、韓國的董事會成員全都是男性的公司比例降幅最大，其中韓國董事會成員全為男性的公司在 2021 年占比約 42%，到了 2022 年占比降至 21%。

至於日本部分，2021 年董事會成員均為男性的日本公司比例約 15%，2022 年比重已降至 7%，

整體而言，女性董事占比的成長率在經歷 2020 年明顯放緩之後，在 2021 年出現反彈，2022 年除了美國，其他已開發市場及新興市場都繼續復甦。