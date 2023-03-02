崇越電去年Q4獲利探14年低點 全年EPS 6.3元

特化通路商崇越電 (3388-TW) 今 (2) 日公告去年第四季財報，受全球需求大幅下滑、營收規模收斂以及原物料價格下滑等影響，稅後純益僅 0.39 億元，創下 14 年來單季低點，每股純益 0.53 元，全年累積達 6.3 元。

另外，崇越電董事會也通過去年盈餘分派案，因考量全球經濟充滿變數，目前仍暫時保守看待今年業績，股利配發率取過去 7-8 成的下限，每股擬配發 4.41 元現金股利，依今日收盤價 75.2 元推算，殖利率 5.86%，預計共發出 3.27 億元的現金。

崇越電去年第四季營收 17.95 億元，季減 17.01%，年減 28.69%，毛利率 14.65%，季減 1.96 個百分點，年減 5.53 個百分點，營益率 4.74%，季減 1.51 個百分點，年減 3.17 個百分點，稅後純益 0.39 億元，季減 66.65%，年減 75.16%，每股稅後純益 0.53 元。

崇越電去年營收 87.04 億元，年減 7.74%，毛利率 17.77%，年減 1.98 個百分點，營益率 6.73%，年減 1.4 個百分點，稅後純益 4.66 億元，年減 21.66%，每股稅後純益 6.3 元。