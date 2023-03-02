〈台幣〉午後豬羊變色 放量連3貶摜破30.6關卡 探近2個月新低

美國升息疑慮再起，台北股匯今 (2) 日走勢震盪，新台幣兌美元匯率一度升抵 30.531 元，隨著美元買盤出籠，午盤升幅全數回吐，摜破 30.6 元關卡，終場貶值 4.2 分，收在 30.63 元，為連 3 貶，續創近 2 個月新低，台北及元太外匯市場總成交值達 23.38 億美元。

美國近幾周公布一系列強勁數據，令市場對聯準會 (Fed) 進一步升息的預期升溫，兩名 Fed 官員周三再釋出鷹派言論，認為可能有必要進一步激進升息以抑制通膨，並且需要讓聯邦基金利率升至 5% 到 5.25%，直到 2024 年都保持此一水準。美國 10 年期公債殖利率周三攀升至 4% 以上，創去年 11 月以來最高紀錄。

新台幣兌美元匯率昨天終場重貶 1.08 角，收在 30.588 元。今天匯價以 30.56 元升值開盤後，最高來到 30.531 元、升值 5.7 分，但下午豬羊變色，貶幅進一步擴大，最低來到 30.64 元、貶值 5.2 分，終場以 30.63 元作收，貶值 4.2 分，台北外匯市場成交值放大至 16.07 億美元，元太外匯市場成交值 7.31 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，韓元重摔 0.82%，日元貶值 0.63%，新加坡幣貶值 0.36%，人民幣貶值 0.33%，新台幣也貶 0.14%，歐元小貶 0.04%，越南盾則升值 0.08%，美元指數上漲 0.2%。

台股今天陷入多空激戰，早盤一度下挫百點，半導體三雄、金融權值股熄火，不過，傳產挺身而出，航運股扮演多頭主帥，觀光、生技等中小型股也活蹦亂跳，帶動加權指數翻紅，終場微漲 0.23 點，收在 15598.72 點，5、10 日線及月線失而復得。三大法人合計賣超 25.4 億元，外資已連續 3 個交易日提款台股。