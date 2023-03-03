〈紐約匯市〉美勞動數據反映進一步升息預期 美元指數走強

美元指數周四 (2 日) 走強，上周失業金數據反映強勁的美國就業市場，且上季勞動成本增速遠超預期，顯示聯準會 (Fed) 將在更長一段時間內維持高利率。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.47%，至 104.98。

對利率預期較敏感的 2 年期美債殖利率周四飆至 2007 年以來最高水平，因市場認為 Fed 可能透過進一步升息來平抑黏性通膨。

CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 表示：「越來越多人擔心，即將公布的數據會顯示，Fed 今年的行動可能會比他們所預期的還要落後一些。2 年期美債殖利率正處在 15 年或 16 年來沒有看過的水平，這是美元表現出色的其中一項原因。」

周四經濟數據顯示美國上周初領失業金人數再度下滑，表明就業市場仍強，且美國勞工部另一份報告指出，第 4 季勞動成本增速遠高於先前預估。

繼昨日創下一個月來最大單日升幅後，歐元下跌 0.6% 至 1.0602 美元。周四公布的央行會議紀要顯示，歐洲央行 (ECB) 決策官員對於下一次會議應給出何種信號，存在意見分歧。

英鎊仍受英格蘭銀行 (央行) 總裁貝利 (Andrew Bailey) 的言論打壓，周四貶逾 0.6% 至 1.1952 美元。貝利日前表示，進一步調升利率可能是適宜的，但央行還沒有任何決定，這番言論令交易員削減對央行的升息押注。

日元兌美元貶約 0.4%，至 136.72 日元兌 1 美元，且盤中一度貶逾兩個月新低。

澳幣和紐元在前一日受中國製造業數據提振後走貶，澳幣貶 0.4% 至 0.6732 美元，紐元貶約 0.6% 至 0.6220 美元。

離岸人民幣兌美元下跌 0.66%，至 6.9217 人民幣兌 1 美元。投資人等待這周末的全國人民代表大會，尋找政府對於疫後復甦政策的相關指引。

截至台灣時間周五 (3 日) 約 6:00 價格: