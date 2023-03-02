〈陸港盤後〉Fed官員又放鷹 A股三大指數齊跌

中國 A 股市場三大指數周四（2 日）收盤同步走低，滬指跌 0.05%，原因是美國聯準會（Fed）官員又放鷹，且消息人士透露，美國政府正尋求七大工業國集團 （G7）支持，阻止中國向俄羅斯提供武器。

滬指周四收盤跌 0.05% 報 3,310.65 點，深成指跌 0.54% 報 11,849.51 點，創業板指跌 1.04% 報 2,418.6 點；兩市成交額合計人民幣 9,335 億元，「北向資金」淨買入 7.65 億元。

網遊、信創、大數據等類股活躍，建築、建材、旅遊餐飲、石油、煤炭等族群拉升；汽車、醫藥、半導體、農業、地產、券商等類股走低。

香港恒生指數周四收盤跌 0.92%，恒生科技指數跌 1.42%。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克在周三發表的一篇文章中寫道，利率需要升至 5％-5.25％，然後「保持不變直到 2024 年之中」，「使緊縮政策得以傳導至整個經濟，最終使總供應和總需求達到更好的平衡，進而降低通膨」。

明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里則尚未決定是否在本月支持加快升息步調。他說：「值此時刻，我對升 25 還是 50 基點持開放態度。」他在周三一場演講問答中表示：「在我看來，比 25 還是 50 更重要的是我們在點狀圖上發出的信號」。

與此同時，投資人也關注美中關係。據《路透》報導，多位消息人士指出，美國正尋求盟國支持，阻止中方向俄國提供武器；目前美國與 G7 成員國的磋商仍處於初步階段，外界尚不清楚華府將祭出哪些制裁措施。

美國在最近幾周說，情報顯示，中方正在考慮向俄國提供致命軍事援助。拜登政府尚未提出證據，中方則予以否認。

美國國務卿布林肯在周三警告，如果中國向俄國提供致命武器等援助，美方將會嚴懲中企和個人，讓中國付出慘烈經濟代價，他並表示，本周在印度新德里登場的二十國集團（G20）外長會議，他不會和中國或俄國外長會面。