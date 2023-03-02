盤中速報 - 慧洋-KY(2637)急拉2.0%報71.2元，成交10,039張

慧洋-KY(2637-TW)近5分K漲速2%，02日09:15報71.2元，成交10,039張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
慧洋-KY(2637-TW)近5日股價上漲7.2%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲4.33%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,531 張
- 外資買賣超：+199 張
- 投信買賣超：+3,700 張
- 自營商買賣超：+632 張
- 融資增減：+1,124 張
- 融券增減：-221 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+15.33%
$11,533
原投組報酬率
+7.65%
$10,765
投組標的成分
40%
6155
20%
3207
20%
6533
10%
3661
10%