盤中速報 - 大成(1210)急跌-2.13%報50.5元，成交1,876張

大成(1210-TW)近5分K跌速2.13%，02日09:07報50.5元，成交1,876張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

大成(1210-TW)近5日股價上漲4.76%，所屬產業為食品工業，相關食品類指數上漲1.49%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,194 張
  • 外資買賣超：-2,171 張
  • 投信買賣超：+90 張
  • 自營商買賣超：-113 張
  • 融資增減：+1,245 張
  • 融券增減：+12 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+30.37%

$13,037

原投組報酬率

+23.99%

$12,399

投組標的成分

  • 40%

    鈞寶

    6155

  • 20%

    耀勝

    3207

  • 20%

    晶心科

    6533

  • 10%

    世芯-KY

    3661

  • 10%

    摩根基金-JPM中國(美元)-A股(累計)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞