盤中速報 - 大成(1210)急跌-2.13%報50.5元，成交1,876張

大成(1210-TW)近5分K跌速2.13%，02日09:07報50.5元，成交1,876張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大成(1210-TW)近5日股價上漲4.76%，所屬產業為食品工業，相關食品類指數上漲1.49%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,194 張
- 外資買賣超：-2,171 張
- 投信買賣超：+90 張
- 自營商買賣超：-113 張
- 融資增減：+1,245 張
- 融券增減：+12 張
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投組標的成分
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