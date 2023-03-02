〈美股盤後〉10年期美債殖利率觸及4% 三大指數收黑

聯準會 (Fed)「鷹風」陣陣，市場情緒依舊低迷，10 年期美債殖利率自去年 11 月以來首次短暫突破 4%，美股主指週三 (1 日) 普遍收黑。

道瓊工業指數近乎持平，那斯達克綜合指數下滑超 0.6%，標普 500 指數收黑 0.47%，收盤創近 6 週以來最低，費城半導體指數微跌 0.09%。

政經方面，聯準會的升息路徑仍然是投資者關注的焦點。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克表態，利率需要升至 5%-5.25%，然後維持不變直至 2024 年晚些時候，預期最終能讓總供應和總需求達到更佳平衡，進而降低通膨。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里表示，降低通膨率仍然是聯準會首要任務，他對下回升息 1 碼或是 2 碼抱持開放態度。

美國貿易代表署於週三發布的國會年報中表示，拜登政府 2023 年貿易議程將側重於與亞洲國家合作推進印太經濟架構 (IPEF)，以及推動美洲經濟繁榮夥伴關係的計畫。

美中關係持續惡化，美國國務卿布林肯週三表示，本週在印度新德里舉行的 20 國集團 (G20) 會議，他將不會和中國或俄羅斯外長會面。

由於中國影音軟體「TikTok」恐對資訊安全造成威脅，美國眾議院外交事務委員會週三以 24 票同意對 16 票反對，通過《遏制美國技術對手法案》，授予美國政府新權力禁用 TikTok 以及其它類似安全風險的應用程序。此前，白宮週二下令聯邦機構必須在 30 天內全面移除 TikTok。

此外，外媒引述消息人士報導，軟銀旗下英國晶片設計公司安謀 (Arm) 宣布專注於赴美掛牌上市，排除在英國上市的可能性。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.75 億例，死亡數突破 687 萬例。

週三 (1 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊中有 8 大板塊收黑，公用事業、房地產和非必需消費品領跌，能源、材料和工業板塊走高。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王普遍收黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.42%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.33%；微軟 (MSFT-US) 跌 1.26%；Meta (META-US) 跌 0.87%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.19%。

道瓊成分股逾半疲弱。家得寶 (HD-US) 下跌 1.94%；沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 1.39%；Verizon Communications (VZ-US) 下跌 1.31%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 3.81%；Salesforce (CRM-US) 上漲 2.29%。

費半成分股長漲跌互見。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.23%；AMD (AMD-US) 跌 0.37%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.96%；德儀 (TXN-US) 漲 0.42%；英特爾 (INTC-US) 漲 1.60%；高通 (QCOM-US) 漲 0.73%；美光 (MU-US) 下跌 0.83%。

台股 ADR 集體收高 。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.55%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 1.26%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.60%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.88%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 收黑 1.43% 至每股 202.77 美元。特斯拉「投資者日」活動將於台灣時間週四上午 5 時舉行，馬斯克之前所提出的「Master Plan」第三階段計畫也即將揭曉，市場預期將公布一體化壓鑄、儲能、第三代車型平台及 Model Q 等內容。

Novavax(NVAX-US) 暴跌 25.92% 至每股 6.86 美元。Novavax 去年第四季財報慘淡，該公司由於營收和融資來源存有不確定性，續營到明年的能力存在重大疑慮。

3M (MMM-US) 上漲 2.25% 至每股 110.21 美元。外媒報導，根據美國國防部及美國醫學協會標準，針對 3M 耳塞訴訟的 17.5 萬名原告中，超過 85% 的原告聽力正常。

中國電動車製造商蔚來汽車 ADR (NIO-US) 下滑 5.96% 至每股 8.83 美元。 蔚來汽車週三美股盤前公布 2022 會計年度第四季財報，儘管營收連續 11 季正成長且年增逾 6 成，但該季淨損擴大近人民幣 58 億元，而且毛利率驟降至 3.9%。

軟體公司 Salesforce (CRM-US) 收紅 2.29% 至每股 167.35 美元，盤後股價飆升逾 14%。Salesforce 週三盤後公布最新財報，調整後每股純益為 1.68 美元，超過華爾街預期，全年財測也高於預期。

經濟數據

美國 2 月製造業 PMI 終值報 47.3，預期 47.8，前值 46.9

美國 1 月營建支出月率報 - 0.1%，預期 0.2%，前值 - 0.7%

美國 2 月 ISM 製造業指數報 47.7，預期 48，前值 47.4

華爾街分析

美國銀行全球研究 (BofA Global Research) 認為，聯準會可能將聯邦資金利率上調至近 6%，因為美銀預期消費者市場的總體需求需要出現顯著的減弱，通膨才能回到聯準會的目標，，但這個過程實現花費的時間將比預期還要更長。

Globalt Investments 高級投資組合經理 Keith Buchanan 表示：「美股三大股指在二月份的下跌，標誌著一月反彈行情的轉折，部分原因是二月第一週公布的重磅就業數據。市場意識到，也許勞動力市場足夠緊俏，為聯準會持續強化鷹派立場奠定了基礎。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主