美股重點新聞摘要2023年03月02日

今日操盤前瞻

美股財報 (3/1 盤後)：Salesforce(CRM)、Snowflake(SNOW)

歐元區 2 月 CPI、歐洲央行 2 月貨幣政策紀要

美國上周失業金數據

美股財報 (3/2 盤前)：梅西百貨 (M)、百思買 (BBY)

拜登政府 2023 年貿易議程 推進台美 21 世紀貿易倡議

美國貿易代表署 (USTR) 於週三 (1 日) 公布 2023 年貿易政策議程與 2022 年度報告，其中提及「台美 21 世紀貿易倡議」，美方希望盡快達成進展，進一步深化雙邊貿易與投資關係。閱讀全文...

特斯拉投資人日 馬斯克揭露「宏偉計畫第三部曲」重點：永續能源

萬眾矚目的特斯拉 2023 投資人日終於到來，執行長馬斯克 (Elon Musk) 在演講中闡述其長期願景「宏偉計畫第三部曲 (Master Plan 3)」，並討論特斯拉如何在日益激烈的競爭中擴大規模。閱讀全文...

ARM 傳排除英國上市可能性 專心推動美國 IPO

彭博引述知情人士透露，軟銀集團支持的安謀 (ARM) 已經決定不會在倫敦證券交易所 (LSE) 出售股票，而是專心推動在美國的首次公開發行 (IPO)，此消息打擊大力推動安謀在本地上市的英國首相蘇納克 (Rishi Sunak)。閱讀全文...

IDC 估今年智慧手機出貨續降 2024 年才真正復甦

因經濟不確定性和通膨持續削弱可自由支配支出，研調機構現在預估，今年全球智慧手機出貨量將持續下滑，要到 2024 年才會復甦。閱讀全文...

Fed 兩官員放鷹：呼籲維持 5% 以上利率到明年、不排除下次會議升息 2 碼

近期美國意外強勁的就業和通膨數據公布後，聯準會（Fed）兩官員周三（1 日）均表示，可能有必要為降低通膨而更激進升息，並且要讓高利率保持一段時間。閱讀全文...