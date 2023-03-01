〈臺灣企業領袖調查〉台灣企業領袖最悲觀！近8成看壞今年全球經濟衰退

升息及通膨壓力打亂經濟動能，根據資誠今 (1) 日發布《2023 臺灣企業領袖調查報告》，77% 的受訪台灣企業領受認為今 (2023) 年全球經濟將面臨衰退，不僅高於全球企業領袖 (73%)，同時也創下 11 年調查以來新高。

調查指出，高達 77% 的台灣企業領袖認為全球景氣正處於衰退威脅，較 2022 年的 14% 大幅增加 63 個百分點，創下自 2012 年調查以來的新高紀錄，僅 18% 受訪企業認為景氣將提升，比起 2022 年的 79% 大幅滑落。

以個別產業來看，健康產業呈現樂觀 (53%) 與悲觀 (47%) 兩極看法各半、而工業製造與汽車產業則對今年景氣抱持悲觀態度，看壞景氣走勢比重高達 9 成。

調查也指出，中國大陸 (66%)、美國 (63%) 兩大市場對台灣企業具有舉足輕重的地位，穩居前兩大重要市場，其次分別為日本 (22%) 和德國 (15%)，另外，越南 (13%) 雖然滑落至第五，比去年減少 8 個百分點，但仍然是台商的重要海外市場，尤其是工業製造與汽車業、金融服務業和能源及公共資源產業。

資誠表示，在 2018 年爆發中美貿易戰後，促使越來越多台商將供應鏈移轉至越南，這也使得越南從 2019 年到 2022 年對臺灣企業的重要性持續上升，並超越德國，成為第四名。

而隨著台商在越南的布局漸趨成熟，除了中、美兩國外，也開始將眼光關注於其他市場，例如科技、媒體與電信業更關注日本、德國和韓國，健康產業更關注馬來西亞和日本。

調查指出，台灣企業領袖認為，目前面臨的前三大威脅為總體經濟的不穩定性 (57%)、通貨膨脹 (54%) 和地緣政治衝突 (50%)，唯獨健康產業例外，其最大挑戰為健康威脅)。

資誠聯合會計師事務所市場暨業務發展長段士良指出，考量台海地緣政治風險升溫，國外客戶要求台商必須在台灣以外另外設有第二供應點，而中美貿易戰催化下，台商開始搬遷供應鏈，從中國大陸移至東協、印度，甚至墨西哥。

段士良建議，台灣企業選擇供應鏈落腳地點時，可就供應鏈完整性、基礎設施完備程度、產業發展前景等因素作評估，並善加利用各國提供的租稅或特定產業優惠，留意當地法規制度與行政流程；另外，台商也必須從整體規劃控股架構、交易模式及利潤配置，透過數位化工具協力，優化管理流程，減少跨國稅務風險。