群創法說、1月景氣燈號、台灣PMI數據 本周大事預告

面板大廠群創預計周四召開法說會，市場關注各類面板價格、出貨預估及全年營運展望等議題，國發會周三將公布 1 月景氣燈號，由於整體外銷動能趨緩，恐續亮藍燈，景氣仍處低迷，中經院也即將公布 2 月的台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，估恐持續下滑，以下是本周大事預告：

面板族群開法說 市場聚焦面板、驅動 IC 價格

面板大廠群創 (3481-TW)、驅動 IC 業者瑞鼎 (3592-TW) 與天鈺 (4961-TW) 皆預計在本周召開法說會，由於面板庫存去年第四季起去化已陸續告段落，研調預估，電視面板最快 3 月就會起漲，外界也高度關注。

另外，驅動 IC 業者瑞鼎、天鈺也隨著下游客戶重啟拉貨，去年第四季營收雙雙回溫，帶動價格陸續止穩，市場也聚焦，全年市況、價格壓力、成本結構以及營運展望四大議題。

景氣低迷 1 月景氣燈號恐量第三顆藍燈

國發會預計周三公布 1 月景氣燈號結果，由於全球經濟動能走弱，影響台灣出口動能，加上工作天數較少等因素，預估 1 月景氣持續呈現低迷，恐續亮藍燈，為連續第三顆藍燈。

台灣 PMI 指數周五公布 NMI 指數可望轉好

中華經濟研究院預計周五公布 2 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI)、非製造業經理人指數 (NMI)，由於 PMI 受全球經濟低迷影響，預期數據不易好轉，至於 NMI 隨著 2 月工作天數增加，加上國內適逢 228 連假，相關餐飲住宿需求暢旺，有助 NMI 指數轉好。