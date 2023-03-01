Gogolook公開虛擬貨幣十大詐騙手法 去年重大事件損失逾千億美元

信任科技 (TrustTech) 商 Gogolook(走著瞧股份有限公司) 近年投資新創 Chainsight 強化布局區塊鏈防詐領域，今 (1) 日與刑事局共同發布的 Gogolook 2022 年度詐騙報告：虛擬貨幣篇揭露加密貨幣十大詐騙手法，其中，網路釣魚占比接近 8 成，而統計去年加密貨幣重大事件損失逾千億美元。

Chainsight 統計，去年加密貨幣總財損攀升至千億美元，是過去 3 年總和的 17 倍，回顧 2022 年 5 月曾列為前十大加密貨幣之一的 LUNA 幣在短短 3 天內崩盤，間接導致新加坡加密貨幣對沖基金三箭資本、全球第二大虛擬貨幣交易所 FTX，也相繼在 6 月、11 月宣布破產，任一件重大事件財損皆超過百億美元。

Gogolook 說，加密貨幣機構紛紛在危機事件發生後極短時間內破產，因而讓交易所流通性與投資損失風險成為各國監管機構關注重點。

Gogolook 進一步指出，Chainsight 也公開全球加密貨幣十大風險漏洞，其中，網路釣魚類型詐騙高達近 8 成、約 78.1%，最常見手法之一即為假網域詐騙，尤其虛擬貨幣網站域名特殊，容易受到域名排序置換、後綴不同等詐騙網站混淆，接續則依序為假冒身分、勒索、智能合約漏洞、NFT 空投等。

Gogolook 成立於 2012 年，日前也以「走著瞧股份有限公司」名稱向證交所遞交創新板上市 (IPO) 申請，證券代碼為 6902，主要投資者包含通訊軟體 LINE 母公司 NAVER 集團外，還包含國泰私募股權、穩懋 (3105-TW)、數位經濟基金、資策會旗下資鼎中小企業等。