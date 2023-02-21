國發會主委龔明鑫：今年景氣挑戰大 「像搭雲霄飛車」

通膨及升息壓力讓今 (2023) 年經濟成長持續承壓，國發會主委龔明鑫今 (21) 日出席論壇致詞時說，儘管市場普遍認為市場在今年中完成庫存調整後，景氣有望好轉，但企業實際上仍要面臨諸多挑戰，今年的經濟狀況「就像在搭雲霄飛車」。

龔明鑫今天出席勤業眾信舉辦的「Future Talk 高峰會」，他在致詞時提到，全球主要研調機構在去 (2022) 年底陸續對今年的經濟成長預估大多持保守看法，甚至預期美國、歐洲等大型經濟體可能陷入負成長，但今年初又有機構預期美國有望出現正成長。

龔明鑫認為，綜合市場對於今年經濟展望，大部分都認為上半年挑戰較大，要等到今年中旬、甚至下半年等到庫存去化完成後，景氣有望好轉，但這些只是預測，整體而言今年景氣仍起起伏伏，換言之市場挑戰仍大。

以美國為例，龔明鑫指出，美國最近因就業市場表現強勁，使得市場預期聯準會短時間內不會放緩升息腳步，而升息放緩預期降溫也讓股市跟著降下來，整體來說，今年經濟表現將呈現上半年挑戰大，要等年中庫存調整完畢後才有機會好轉。

龔明鑫還說，隨著各國陸續解封，產業也要重新布局，例如觀光業要衝刺解封後的商機，製造業要去化庫存壓力，這時候轉型就顯得相對重要，透過發展數位、智慧化生產，讓企業生產營運更有效率。

展望今年台灣經濟表現，龔明鑫認為，企業正面臨疫情解封後的衝刺階段，跟上轉型浪潮、朝向透過智慧生產以迎接景氣復甦後的訂單是發展重點；此外，淨零轉型更是長期發展的關鍵。

龔明鑫強調，為協助台灣企業，政府已制定一系列數位轉型相關配套措施，藉六大核心戰略產業推動、及淨零轉型方案等，期望強化疫情後的台灣經濟與社會韌性，其中，在永續淨零轉型策略更是目標 2030 年前投入 9000 億元預算。