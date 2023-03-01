印度第四季經濟低於預期 全年成長6.7% GDP躍居第5

由於全球前景黯淡和借貸成本上升損害了製造業和消費，印度經濟在去年第四季的表現低於預期。儘管如此，憑藉著全年 6.7% 的 GDP 成長，印度全年名義 GDP 達到約 3.38 兆美元，躍居全球第五位。

根據印度統計部周二 (28 日) 公布數據，印度上季 GDP 年增 4.4%，低於經濟學家預期中值 4.7%。

自第二季的修正值 13.2% 以來，印度經濟成長連兩季下滑，第三季的增幅為 6.3%。不過，印度仍然是世界上表現較好的經濟體之一，政府也維持其 7% 的財年預測。而其全年增長表現，也大幅超過中國的 3%。

以此計算，印度 2022 年全年名義 GDP 超過前宗主國英國，躍居世界第 5 位，達到日本的 8 成、中國的約 6 分之 1 的水準。國際貨幣基金 (IMF) 預測，印度 2023 年度以後仍將持續 6% 左右的增長，到 2027 年，日本和印度的 GDP 將發生逆轉。

然而，印度也有自身的難題，特別是產業結構。印度製造業占 GDP 的比率僅為約 15%，低於中國的約 28%，經濟增長在很大程度上依賴內需擴大。失業率來到 7% 左右，依然處於較高水準。

而在第四季，製造業更是連兩季收縮，第四季降幅達 1.1%。與此同時，私人消費增長放緩至 2.1%，而第三季的增幅為 8.8%。 雖然包括金融、房地產、交通和通信在內的服務業增長，但增速較上一季也有所放緩。

隨著借貸成本上升，占 GDP 約 60% 的消費下降，可能會損害這個亞洲第三大經濟體的增長。

印度央行官員 Jayanth Rama Varma 近日表示，他擔心經濟中的所有需求來源都在同時收縮，隨著全球需求減弱導致出口走弱，以及政府推進財政整頓，更高的利率將削弱家庭預算。