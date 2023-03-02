拜登政府2023年貿易議程 推進台美21世紀貿易倡議

美國貿易代表署 (USTR) 於週三 (1 日) 公布 2023 年貿易政策議程與 2022 年度報告，其中提及「台美 21 世紀貿易倡議」，美方希望盡快達成進展，進一步深化雙邊貿易與投資關係。

報告指出，拜登政府在 2022 年重點除了推動「印太經濟架構 (IPEF)」、「美洲經濟繁榮夥伴關係」、與歐盟和肯亞的貿易合作夥伴啟動、「美國 - 墨西哥 - 加拿大協定 (USMCA)」之外，還在去年 6 月 1 日啟動「台美 21 世紀貿易倡議」。

「台美 21 世紀貿易倡議」是拜登政府 2023 年貿易政策議程的優先待辦事項之一 (圖片：AFP)

拜登政府 2023 年貿易議程將側重於與亞洲國家合作推進「印太經濟架構 (IPEF)」，以及「美洲經濟繁榮夥伴關係」的計畫。拜登政府正在與歐盟合作應對中國非市場行為等挑戰，並將在 2023 年聚焦解決進口鋼鐵和鋁的溫室氣體排放問題。

同時，「台美 21 世紀貿易倡議」也列入拜登政府今年優先待辦事項。

台美 21 世紀貿易倡議自去年 6 月公布後，雙方將就貿易便捷化、法規訂定原則、農業、反貪污、協助中小企業等 11 項議題諮商。報告指出，美國與台灣有著長期且活躍的貿易關係，盛讚台灣是充滿活力的民主體，也是區域的重要貿易夥伴。

報告提到，美台雙方持續制定積極的協商時間表，期望盡快取得進展，美方高度重視與台灣的合作，以進一步深化與加強雙邊貿易與投資關係。

台美關係近期越趨緊密，美國聯邦眾議院外交委員會 2 月 28 日一口氣通過 8 部挺台抗中法案，週三 (1 日) 加碼通過 3 部法案，包括「嚇阻美國科技敵國法案」(Deterring America’s Technological Adversaries Act)、「對抗中國惡意影響力基金授權法案」(Countering the PRC Malign Influence Fund Authorization Act)，以及「捍衛領空主權法案」(Upholding Sovereignty of Airspace Act) 等。