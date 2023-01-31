傳印度將制定措施減少自中國進口 以平衡貿易逆差

據《路透》報導，印度正在考慮採取一系列關稅和非關稅措施，來削減非必需消費品和電子產品的進口，包括來自中國的進口，因為貿易失衡讓政策制定者感到擔憂。

報導引述不願透露姓名的消息人士稱，以聯邦貿易部為首的多達 18 個主要政府部門，上周召開會議，以加強削減從中國的進口，中國占印度貿易逆差的近三分之一。

自 2020 年以來，印度一直在努力減少與中國的貿易逆差，但收效甚微，因為包括性藥物成分、電子設備和多種化學品在內，中國都是主要的廉價品供應國。

2022 年 4 月至 12 月，印度與中國的貿易逆差比去年同期擴大了 28%，原因是印度的國內需求繼續支持中國的進口，而中國卻因防疫封鎖，而減少了來自印度的進口。

一名官員表示，印度政府正在考慮加大調查力度，以消除對來自中國和其他地方的「廣泛」進口商品的不公平做法，但沒有具體說明是哪些商品，或不公平做法是什麼。

業內消息人士稱，今年到目前為止，反傾銷調查的重點是從中國進口的印刷電路板和一種從中國進口的鋼化玻璃等產品。

官員表示，如果發現貿易夥伴存在不公平行為，則有必要採取徵收反傾銷稅等保護措施。

政府數據顯示，印度 12 月份整體商品出口年減 12%，而商品進口下降 3%，逆差擴大 13%。

政府官員補充說，印度還將加強對進口商品的檢查，以確保它們符合國家品質標準。