華碩年度徵才起跑 今年擬招千名AI、IoT人才

華碩年度徵才啟跑，今年擬招千位AI/IoT人才。(鉅亨網資料照)
華碩年度徵才啟跑，今年擬招千位AI/IoT人才。(鉅亨網資料照)

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (1) 日宣布，校園徵才活動將自 3 月 4 日盛大開跑，將以台大博覽會作為首站，並接續巡迴政治大學、陽明交通大學、清華大學等 10 場校園活動，華碩表示，今年將預計延攬超過千位人才，鎖定智慧物聯網、人工智慧等各路菁英。

華碩表示，秉持培育新世代研發人才的使命，首場台大徵才活動將邀請多位主管至現場與求職者面談，其餘場次也將分享第一手的企業觀點，希望透過近距離溝通，幫助學生專業加值、找到理想職務。

華碩近年也盡心回饋學界，投入逾億元研發經費，聚焦發展先進電磁、次世代電腦、智慧物聯網、人工智慧等。

華碩指出，為打造具有國際觀的科技團隊，推出多元的招募方案，至今養成近百位全球專業經理的「Global Talent Program」，以尋找具科技熱忱及創新精神的國際型人才為宗旨，透過 4-8 個月的專業在職訓練，培訓具有全球視野的新鮮人，針對在學學生，也有為期 12 個月的華碩探索之星實習生計畫，主打透過部門導師大手拉小手的方式，落實理論與實務的經驗傳承。

另一方面，華碩推出的校園傑出經理人實習計畫 (華碩校園 CEO) 則已六度獲台北市政府菁業獎，也提供業務、行銷企劃、美編設計、社群行銷、公關等實習職缺，給學子提早了解科技業日常的機會，培養與職場接軌的實戰力。

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