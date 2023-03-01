彭博首席經濟學家：全球經濟前景轉向樂觀 美國仍面臨債務隱憂

彭博全球首席經濟學家歐樂鷹 (Tom Orlik) 指出，2023 年以來種種跡象顯示，今年全球經濟的前景優於先前預期。現在看來，中國經濟正出現強勁復甦，歐洲有望擺脫經濟衰退，美國則可能在今年下半年進入衰退，而美國可能面臨的災難性債務違約令人擔憂。

歐樂鷹認為，如果市場對美國財政部失去信心，將會對美國經濟成長帶來極大的負面影響，甚至可能引發一場金融危機。

美國國會預算辦公室 (CBO)2 月 15 日發布最新報告預測，如果不及時調高目前 31.4 兆美元的舉債上限，美國財政部恐將在 7 月至 9 月間面臨債務違約的重大災難。從 2024 年到 2033 年，聯邦預算每年平均會再增加 2 兆美元赤字。

歐樂鷹認為，美國總統拜登和美國眾議院議長麥卡錫之間釋放的最新信號表明，談判空間是存在的，一場危機可以被避免。但考慮到美國國會當前極度分裂，他指出，美國出現債務違約的可能性是無法被排除的。

歐樂鷹表示，彭博經濟研究團隊在去年底的預測中曾悲觀認為，歐洲將在 2023 年初陷入衰退，美國將在今年結束時陷入衰退，而中國可能很難退出清零政策，因此，當時預估今年全球成長率僅 2.4%，會是自上世紀 90 年代初以來非危機年份 (排除 2020 年新冠疫情爆發和 2009 年全球金融危機) 的最低數字。

歐樂鷹進一步指出，過去幾周以來，許多事情開始變得比預期要好，例如：歐洲隨著天氣轉暖，能源危機陰霾漸散，看起來有望擺脫經濟衰退；中國也更早、更有力地走出疫情限制措施；雖然美國可能在下半年出現衰退，但年初的跡象表明，至少目前仍在增長。

彭博將於第一季末更新對今年的全球經濟成長預測。歐樂鷹表示，如果現在重新做預測的話，會比幾周前所做的預測 (2.4%) 更樂觀一點。

歐樂鷹說，美國聯準會、歐洲央行和英國央行為了遏制通膨而大幅加息，貨幣政策對經濟的影響具有滯後性，可能滯後六個月、九個月，甚至一年。因此，全球經濟面臨的主要風險之一，是主要央行實施的緊縮政策對經濟的潛在衝擊。

對於亞洲來說，中國房地產仍是一個相當大的風險，過度建設的情況嚴重，而即便是在政府的支持下，銷售和投資仍恢復緩慢；在亞洲其他地區，日本銀行長久以來一直控制殖利率曲線，而日本新任央行總裁可能會有不同的政策立場，多年的零利率可能轉向利率走高，這對負債累累的日本來說無疑是存在風險。此外，儘管俄烏衝突對全球經濟造成的最嚴重影響已經過去，但衝突仍未結束，對全球經濟的影響也在持續。

部分市場觀點認爲美國經濟也許會「軟著陸」，歐樂鷹認為，軟著陸是可能的，但基線假設是美國不會那麼幸運。他說，美國非常火爆的勞動力市場，低失業率、高空缺率、高薪資增長，讓大家相信美國不會「硬著陸」。但聯準會需要採取更多措施來控制通膨，若聯準會不得不做更多的事情，像是升息，利率可能會攀升至 5.25%，甚至更高。這使得經濟衰退的可能性更高，而不是更低。