陷身分認同危機 高盛考慮縮小消金業務 

高盛集團舉行成立 154 年以來史上第二場投資人日，暗示將進一步縮減消金業務，同時樂觀看待其財富和資產管理業務的前景和機會，希望在歷經慘澹的 2022 年之後，重建投資人信心。

執行長蘇德巍 (David Solomon) 周二 (28 日) 表示，正在評估零售平台業務的「策略替代選項」。他並未提供更進一步細節，僅說：「我們在消費性業務方面的企圖心持續縮小。」

華爾街日報 (WSJ) 報導，這番言論暗示高盛可能出售 GreenSky 或與其他業者合作的銀行卡計畫，也可能意味著高盛將對銀行卡協議進行某種調整，或允許另一家銀行和高盛一起成為發卡銀行。

零售平台部門包括專業貸款機構 Greensky，以及與蘋果 (AAPL-US) 和通用汽車 (GM-US) 合作的信用卡業務，但不包括以大眾市場儲蓄帳戶聞名的 Marcus。Marcus 去年被併入高盛整併後的資產和財富管理部門。

華爾街日報 (WSJ) 報導，高盛的身分認同危機，反映華爾街近年風向轉變。 2007 年到 2009 年的經濟衰退，嚴重衝擊高盛的聲譽，隨之而來的監管措施，削弱了高盛的投資銀行和交易強項。

因此，高盛開始嘗試跨足消費者金融市場，看好消費者儲蓄業務穩定的特質，能成為緩和收入大起大落的力量。但因為高盛在消金市場幾乎是從頭開始，投資銀行家和交易員抱怨公司品牌形象受損，並消耗資源。

高盛想爭取中產階級客戶並不容易，因為與多人已和其他銀行建立長期合作關係，後者可以提供他們抵押貸款、支票帳戶和多種信用卡。Marcus 一直未能推出大眾市場支票帳戶，而且高盛正在逐漸減少個人貸款。

一些投資人對於高盛迷失方向日漸感到沮喪。高盛今年來僅上漲 2.4%，但競爭對手摩根士丹利 (MS-US) 上漲近 14%。

高盛 (GS-US) 股價周二收低 3.8%，報每股 351.65 美元，表現落後同業，分析師把問題歸咎於縮小消金業務的計畫不明確。

Highwater Advisors 首席市場策略師 Michael Farr 說：「投資人曾期待管理層會宣布更激進的計畫，以縮小消金業務，但這並未發生。」

高盛周二形容，資產和財富管理是帶動高盛未來成長的關鍵動力。但一些投資人和分析師說，摩根士丹利、摩根大通 (JPM-US) 等銀行都已經優先發展該業務，可能會限制高盛的成長空間。

Everscore ISI 分析師 Glenn Schorr 表示，想在分散的財富管理市場立足，對任何一家銀行來說都不是件容易的事，而且要贏得富豪的青睞需要時間經營，不過，高盛有很多工具和人脈關係的幫助。