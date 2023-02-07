高盛資產管理公司關閉52億美元高成長企業私募基金

高盛資產管理公司 (GSAM) 周二 (7 日) 表示，它已經關閉了一支投資高成長企業的 52 億美元私募市場基金。

該基金是同類基金中規模最大的成長型基金之一，功用在於以平均投資規模約 5000 萬美元的規模購買處於早期或中期成長階段的企業的少數股權。

這支名為 West Street Global Growth Partners 的私募基金吸引了來自機構和高淨值投資客的 37 億美元，以及高盛集團 (GS-US) 及其員工的認購。

高盛資產管理管理超過 2 兆美元的資產。

去年，它關閉了一支 97 億美元的私募股權基金，為 2007 年以來規模最大的一支基金；該基金尋求投資企業價值在 7.5 億至 20 億美元之間的公司。

這支剛關閉的基金由紐約的 Darren Cohen、倫敦的 Nishi Somaiya 和香港的 Stephanie Hui 領導的成長型股票業務部門管理。

高盛資產和財富管理部門投資長索爾茲伯里 (Julian Salisbury) 在聲明中表示：「我們認為，企業技術、金融技術、醫療保健和消費者業務的創新步伐沒有放緩的跡象。」

該基金已經投資了幾家公司，包括為製藥和生技業製造技術的美國公司 4G Clinical、美國市場情報平台 AlphaSense 和製造倉庫機器人系統的法國 Exotec。