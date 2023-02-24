官司不斷 高盛預期今年將因此損失23億美元

高盛集團 (GS-US) 周五 (24 日) 表示，預計法律訴訟的潛在損失將較其去年為此類事件預留的準備金多出 23 億美元。

該行 2021 年預計可能的損失較準備金高出 20 億美元。

從在馬來西亞 1MDB 主權財富基金醜聞中扮演的角色，到 2021 年 Archegos Capital Management 的倒閉，高盛一直是訴訟的目標。

另外一項指控高盛長期存在性別偏見，在薪酬和晉升方面普遍存在對女性的偏見的訴訟，預計也將於今年稍後開庭審理。