政策轉向 高盛取消發行自有品牌信用卡計畫

媒體報導，高盛 (GS-US) 已放棄為個人客戶開發高盛品牌信用卡的計畫，這是該公司戰略轉向下的另一個犧牲品。

不久前，CEO 所羅門 (David Solomon) 告訴分析師，該行正在開發自有信用卡，將採用高盛為 Apple Card 合作夥伴創建的平台。

這是所羅門雄心勃勃的願景之一，讓這家 154 年歷史的投資銀行在法人客戶之外，還為普通美國人服務。知情人士透露，高盛卡將是包括數位支票帳戶在內一系列產品中的一部分，以提高其零售業務的獲利率和客戶忠誠度。

由於去年美國經濟烏雲密布，所羅門屈服於消費業務虧損的壓力，這個願景才破滅。該行在 10 月企業改革時分拆了零售業務，隨後表示將關閉其 Marcus 個人貸款業務，並擱置全面提供支票帳戶的計畫。

一位不願透露姓名的人士說，當它縮減大眾主要銀行的發展計畫時，發行高盛卡的理由就消失了。

高盛主管曾相信消費者會垂涎其品牌信用卡。一位知情人士透露，畢竟蘋果 (AAPL-US) 堅持認為其鈦金卡背面蝕刻的是高盛，而不是高盛在 2016 年推出的 Marcus 品牌。

這將使該銀行能夠更加挑剔其批准發卡的客戶，並且不需要與合作夥伴分享收入，就像它與蘋果的合作模式那樣。

但推出自有信用卡比與外部品牌合作的成本更高，因為高盛將承擔爭取客戶並以獎勵吸引他們的成本。包括摩根大通 (JPM-US) 和花旗集團 (C-US) 在內的信用卡巨頭都擁有與航空公司和零售商的聯名卡以及自有的直銷卡。