〈美股盤後〉特斯拉勁揚逾5% 四大指數同步收紅

數據顯示美國經濟持續強勁，但隨著投資人逢低買進科技股，特斯拉領漲非必需消費品類股，美股主指週一 (27 日) 同步收紅。道瓊工業指數微漲逾 70 點，那斯達克綜合指數走高超 0.6%，標普 500 指數微升逾 0.3%，費城半導體指數收紅超 0.5%，台積電 ADR 下滑近 1%。

政經方面，聯準會理事傑佛森 (Philip Jefferson) 週一指出：「近期數據表明，過去一年薪資增速確實開始有所放緩... 但長期以來，我一直認為當前的通膨可能比人們預期更持久，我並不幻想將通膨率回落到 2% 會很容易。」聯準會官員在去年 12 月份估計，他們將在 2025 年實現這一目標。

加拿大政府週一宣布，從 3 月 1 日起禁止所有加國政府行動裝置使用中國短影音分享應用程式 TikTok，確定該程式對隱私權和安全構成不可接受的風險水平。

美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會週二將舉行首場聽證會，該委員會主席 Mike Gallagher 週一表示，中國正在利用 TikTok 擴大其在全球的影響力，應該在美國禁止或出售 TikTok。

聯合國秘書長古特瑞斯 (Antonio Guterres) 週一指責俄羅斯引發全球最大規模的侵犯人權行為。聯合國大會上週以壓倒性票數通過決議，要求「俄羅斯撤軍」並實現烏克蘭持久和平。

歐盟執行委員會主席范德賴恩週一與英國首相蘇納克就解決脫歐後北愛爾蘭貿易爭端達成新的協議，同意以新的《溫莎框架》結束原先北愛爾蘭協議帶來不確定性。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.75 億例，死亡數突破 687 萬例。

週一 (27 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊有 7 大板塊收紅，非必需消費品、工業和資訊科技板塊領漲，公用事業和醫療保健板塊領跌。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王普遍收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.82%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.83%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.38%；Meta (META-US) 跌 0.50%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.28%。

道瓊成分股互有消長。開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.61%；波音 (BA-US) 上漲 1.17%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.87%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 1.15%；沃爾瑪 (WMT-US) 跌 0.72%。

費半成分股漲跌互見。NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.92%；AMD (AMD-US) 漲 0.87%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.68%；德儀 (TXN-US) 漲 0.95%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.95%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.74%；美光 (MU-US) 下跌 0.48%。

台股 ADR 以聯電表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.92%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.37%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.34%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 揚升 0.82% 至每股 147.92 美元。天風國際證券分析師郭明錤週一指出，一旦蘋果 iPhone SE 4 開始採用蘋果自研 5G 晶片，高通的蘋果訂單在可見未來顯著衰退已成定局。此外，俄羅斯聯邦反壟斷局 (FAS) 宣布，蘋果已向俄羅斯監管部門支付 9 億盧布的反壟斷罰款。

特斯拉 (TSLA-US) 大漲近 5.5% 至每股 207.63 美元，市值來到 6506.02 億美元，推助執行長馬斯克重奪全球首富寶座。特斯拉柏林超級工廠的 Model Y 一週產量達 4000 輛，自去年 10 月以來增加了一倍。特斯拉週一暫停推廣全自動駕駛 (FSD) 測試版 (Beta) 功能，以期獲得更多時間來處理軟體問題。

理想汽車 ADR (LI-US) 微升 0.30% 至每股 23.30 美元。理想汽車週一公告，2022 年第四季營收達 176.5 億元人民幣，淨利潤 2.7 億元人民幣，預期今年第一季交車量達 52000-55000 輛，較去年同期增長 73%。

鴻海電動車合作夥伴 Fisker (FSR-US) 飆高 30.28% 至每股 7.40 美元，創最近 2 年最佳單日表現。Fisker 仍預計將在 2023 年生產和出貨 42,000 輛汽車，還預計今年稅息折舊攤銷前獲利 (Ebitda) 可能為正值。

博通 (AVGO-US) 收紅 1.33% 至每股 585.45 美元。路透引述消息人士表示，歐盟反壟斷監管機構將警告美國晶片製造商博通 (Broadcom)，其以 610 億美元收購雲端運算業者 VMWare 計畫，可能會損害競爭。

美國製藥巨頭輝瑞 (PFE-US) 下滑 2.32% 至每股 40.78 美元。Seagen (SGEN-US) 暴漲 10.40% 至每股 178.16 美元。消息指出，輝瑞正在就收購生技公司 Seagen 進行談判，目前談判尚處於早期階段，並不一定會達成協議，有許多障礙需要克服。

經濟數據

美國 1 月耐久財訂單月增率報 -4.5% ，預估 -4%，前值 5.1%。

美國 1 月核心耐久財訂單月增率報 0.7% ，預估 0.1%，前值 -0.4%。

華爾街分析

美國多項總體經濟數據表現強勁，市場對聯準會今年降息的希望似乎幻滅，擴大終點利率高於 5% 的押注。

E-Trade 交易和投資主管 Chris Larkin 認為：「1 月份的反彈並不意味著股市波動已永久消失，投資人開始意識到利率將在更長時間內保持較高水平，上週高於預期的個人消費支出 (PCE) 數據有效地證實了這一點。」

Federated Hermes 歐股主管 James Rutherford 表示：「上週一些數據嚇壞投資人，美債殖利率再次攀升，但週一實際這一切都被遺忘了。人們對升息已經有點麻木了，也明白終端利率可能會比預期的更高，市場關注的不是下個月的通膨數據，而是未來 6 個月、9 個月，甚至 12 個月的通膨數據。」

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