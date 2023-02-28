鉅亨美股雷達：Zoom本季與全年獲利展望佳 Meta將成立新AI產品團隊

美股重要看點：

美今日將公布 2 月消費者信心等數據。市場也持續關注多名聯準會 (Fed) 官員談話。美國 10 年期公債殖利率來到 3.938%。美股期貨週二 (28 日) 上升，道瓊期貨漲 0.12%，標普 500 期貨漲 0.10%，那斯達克 100 期貨漲 0.07%。

高於預期的通膨數據加劇了市場對 Fed 將多次升息的猜測，降低了 Fed 可能在 7 月暫停升息的可能。這個升息周期比投資人幾周前預期的更為陡峭。

許多經濟學家擔憂，聯準會必須導致經濟嚴重衰退，才能使通膨率回到 2% 的目標，一直呼籲聯準會務實地接受更高的目標。

Fed 理事傑佛森 (Philip Jefferson) 週一 (27 日) 表態不支持提高 2% 通膨目標，因為這將損害聯準會的信譽。

傑佛森認為，聲譽受損將削弱聯準會在不導致高通膨的情況下應對經濟衰退的能力。此外，如果更高的通膨的目的是提高聯準會應對金融危機後嚴重衰退的能力，那麼更好的戰略方法可能是「依靠更有力的監管和總體審慎政策」。

不過，Sanctuary Wealth 首席投資策略師巴特爾斯 (Mary Ann Bartels) 表示：「我們正越來越接近 Fed 利率周期的終點，市場將開始消化這一點。」

標普 500 指數周一 (27 日) 收漲 0.31%，但在連續三周收黑後，2 月迄今仍跌逾 2%，因近期強勁的經濟數據迫使投資人重新調整他們對 Fed 利率的預期，標普 500 今年迄今漲幅已收斂至約 3.7%。

FactSet 數據顯示，標普 500 指數成分股當中，目前已有 94% 的公司公布第 4 季財報，其中僅約 68% 的公司業績優於華爾街預期，表現遜於往常。

投資人和分析師認為，對企業來說，以調整股票回購策略來應對市場和經濟動盪，比調整股利和資本支出計畫來得更容易，後兩者一旦啟動便難以變更。

標普道瓊指數 (S&P Dow Jones Indices) 顯示，標普 500 成分股公司的庫藏股規模，有望在今年首度衝破 1 兆美元，身處在動盪的市場環境中，這將為今年的美股帶來關鍵支撐。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 2 月芝加哥 PMI，預估 45，前值 44.3

美國 2 月消費者信心指數，預估 108.5，前值 107.1

重要個股動態：

視訊軟體供應商 Zoom Video Communications 周一 (27 日) 公布上季財報優於預期，且本季和全年獲利展望樂觀，帶動盤後股價大漲 8%，表明即使客戶陸續重回辦公室，對視訊會議的需求並沒有因此消失殆盡。

展望 2024 會計年度，Zoom 預估全年營收將達 44.35 億至 44.55 億美元，即年增 1.1%，遜於分析師預期的 46 億美元，調整後 EPS 估落在 4.11 美元至 4.18 美元間，高於平均預期的 3.66 美元。

ZM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

作為深耕人工智慧 (AI) 領域的最新一步，Meta(META-US) 表示正在成立新的 AI 產品團隊，試圖將 AI 技術整合到自家產品當中，Snap(SNAP-US) 也在同日宣布推出聊天機器人服務。

Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 在 Instagram 貼文上表示，Meta 正在成立一個專注在生成式 AI(generative AI) 的頂級產品團隊，並嘗試將該技術應用在 WhatsApp、Messenger 等訊息聊天 App，以及 Instagram 等平台的視訊和多媒體濾鏡上面。

META 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國半導體大廠高通 (Qualcomm) 執行長艾蒙 (Cristiano Amon) 和天風國際證券分析師郭明錤週一 (27 日) 皆透露，高通將漸失蘋果 5G 數據機 (Modem) 晶片訂單，因為蘋果 5G 晶片即將問世。

高通執行長艾蒙週一在全球行動通訊大會 (MWC 2023) 上親曝，蘋果將在 2024 年用上蘋果自家 5G 晶片，但蘋果若需要持續用高通產品的話，也知道如何與高通聯絡。