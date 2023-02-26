〈觀察〉不只需求轉佳 二大因素續推升鋼價反彈行情

鋼鐵市況回溫，除受惠景氣築底回升、終端需求狀況好轉外，全球鋼材供給限縮、煉鋼原物料成本急遽上揚等因素，也將支撐鋼價反彈氣勢延續，後續也將呈現易漲難跌格局。

中國全面解封，並推動大規模經濟振興政策、歐美經濟回穩，加上汽車產業可望擺脫前兩年晶片與零部件短缺泥淖，主力車廠紛紛加緊恢復至疫前生產規模，帶動剛性與補庫存需求聯袂釋出，推升今年以來鋼價 U 型反轉。

除了需求向好，中國持續深化供給側改革、全球鋼材供給限縮，也持續改善產業供需狀況，根據中鋼協公布去年粗鋼產量下降 2.1% 至 10.13 億噸；世界鋼鐵協會 (worldsteel) 統計去年全球粗鋼產量年減 4.3% 至 18.315 億噸。

此外，World Steel Dynamics(WSD) 預測今年全球粗鋼產量進一步下降至 18.22 億噸，年減 1.5%，也凸顯全球鋼廠多有減產。且土耳其強震造成部份鋼廠生產及運輸受阻，未來鋼材生產或優先供應災後重建需求，也是影響全球鋼鐵供需的一大因素。

另一支撐鋼價的要素則是原物料行情，鐵礦砂價格超過每公噸 125 美元水準，冶金煤價格受東澳昆士蘭強降雨礦商撤離人員，中國重返澳洲煤炭交易市場傳聞甚囂塵上及用鋼需求帶動，上漲突破每公噸 380 美元，在供需好轉以及煉鋼成本攀升下，將推升後續國際鋼價易漲難跌。