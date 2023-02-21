瑞銀：蘋果今年iPhone出貨量預估下滑 增幅4年來首次落後Android手機

瑞銀 (UBS) 分析師在一份報告中預測，蘋果 (AAPL-US) 今年 iPhone 出貨量將會下滑，出貨量增長率將會是 4 年來首度落後於競爭對手 Android 手機。

瑞銀預估，今年 iPhone 出貨量為 2.29 億支，較去年減少 0.7%。相比之下，搭載 Android 作業系統的智慧型手機出貨量預計增長 3.2%。

瑞銀分析師週一 (20 日) 在研究報告中說：「這將是自 2019 年以來，蘋果首次在銷量成長上落後同業。」 分析師指出，原因在於，與 iPhone 製造商的關鍵市場北美相比，亞洲市場今年的智慧機銷售動力預期將更為強勁。

儘管今年 iPhone 出貨量預期將會下滑，但瑞銀分析師表示，由於服務業務營收增長，蘋果仍然是該行看好的股票之一。瑞銀給予蘋果「買入」評級，目標價設在 180 美元。蘋果股價上週五收在 152.55 美元。

金融投資顧問機構 KeyBanc Capital Markets 分析師 Brandon Nispel 近日也給予蘋果股票「加碼」評級，目標價 177 美元。他認為，蘋果對宏觀環境仍具有高度彈性，因其用戶基礎持續增長，且近期已超過 20 億人。中國重新開放與近期零售商降價出售 iPhone 的新聞可能是用戶增長的催化劑。

他也提及，由於產品組合的轉變和 iPhone 在國際市場上的銷售水準更高，讓蘋果利潤率持續提高。

蘋果先前申報的文件顯示，執行長庫克今年薪資將大減超過四成，預定薪酬為 4900 萬美元，這是庫克本人的要求，也是為了回應投資人的意見。

庫克薪酬中的蘋果股票獎勵且由股價表現取決的比重，將從目前的 50% 提高到 75%，適用於今年和未來數年的薪酬計畫。這代表庫克更高比重薪酬將採股票贈款的形式，但原本年薪 300 萬美元維持不變。