Google高層：AI搜索將拉高成本十倍 增加數十億美元支出

在 chatGPT 爆紅之後，AI 搜索成為顯學，不過 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 董事長 John Hennessy 指出，AI 搜索不但可能有準確性問題，其花費的成本，也是一般搜索的十倍以上。

Hennessy 近日接受《路透》專訪時表示，藉由 AI 語言模型進行搜索，比典型的搜索需要更多的計算能力，造成晶片與電力成本的負擔，他們推出的聊天機器人 Bard，所耗費的成本就達到普通關鍵字搜索的 10 倍。

分析師表示，即使從基於聊天的搜索廣告中獲得更多潛在收入，這一方式也可能在未來幾年，增加數十億美元的額外成本。

對這些成本的分析略有差異。摩根士丹利的分析表示，Google 去年共計 3.3 萬億次搜索，每次搜索的成本僅為 0.2 美分，改為 AI 搜索的成本，將取決於 AI 必須生成多少文本。

例如，分析師預測，如果類似於 ChatGPT 的 AI ，以 50 字的答案處理其收到的一半查詢，到 2024 年，Google 可能面臨 60 億美元的支出增長。

專注於晶片技術的諮詢公司 SemiAnalysis 則估算，受到 Google 的內部晶片 Tensor Processing Units 等的影響，將聊天機器人添加至搜索引擎中，可能會導致該公司額外花費 30 億美元。

無論如何，這一發展與 Google 正降低成本的計畫出現予盾。

就在 Google 今年早些時候解雇 12,000 名員工幾周後，Alphabet 財務長 Ruth Porat 在公司最新的財報電話會議上表示，公司將斥資 5 億美元以減少辦公空間，並提供高達 23 億美元的遣散費。與此同時，奢侈的辦公室津貼也將被取消。

報導稱，為了降低與人工智慧相關的成本，Google 表示將使用其 LaMDA 人工智慧模型的 “較小版本” 來運行其聊天機器人。Hennessy 說，推理成本—即與聊天機器人如何生成回應相關的費用也必須下降。

不過，負責 AI 產品部門的 Naveen Rao 表示，目前尚不清楚公司打算如何在不損失準確性的情況下降低 AI 的成本。他表示，如何最有效地剔除參數，仍然是一個懸而未決的問題。