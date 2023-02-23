日媒：中國要求騰訊螞蟻勿提供類似ChatGPT服務

據《日經亞洲》報道，中國監管機構已要求大陸主要科技公司不要向公眾提供 ChatGPT 服務，因為北京官員擔心，這種基於人工智慧的聊天機器人在回答用戶詢問時，可能提供未經審查的內容。

報導稱，騰訊和阿里巴巴集團旗下螞蟻集團已被指示不要直接或藉由第三方提供 ChatGPT 服務。另外，科技公司在推出類似於 ChatGPT 的服務之前，需要向監管機構報告。

受消息面影響，騰訊 (0700-HK) 今 (23 日) 晨曾跌逾 2%，預計推出 AI 聊天機器人的百度 (9888-HK) 股價更一度下跌逾 3.5%，但此後已轉為上漲。

由微軟 (MSFT-US) 支持的初創公司 OpenAI 所開發的 ChatGPT，並未在中國正式推出，但一些網路用戶可以使用 VPN 或其他重新定址的方式「翻牆」使用。騰訊的微信社群媒體應用程序中，還發布了幾十個由第三方開發者發布的小程式，聲稱提供來自 ChatGPT 的服務。

知情人士透露，在監管壓力下，騰訊已經暫停了類似第三方服務。事實上，這並非中國首次封鎖外國網站或應用程序，在 2009 年至 2010 年期間，它開始封鎖 Google、Facebook、YouTube 和 Twitter 等美國網站和應用程式，2018 年至 2019 年期間也禁用 Reddit 和 Wikipedia。

本周早些時候，官方媒體《中國日報》發布了一段名為「美國如何利用人工智能傳播虛假訊息」的視訊，試圖將 ChatGPT 標記為美國的宣傳工具。 視頻顯示，ChatGPT 在回答有關新疆的詢問時，提到了有關中國人普遍侵犯維吾爾族穆斯林少數民族人權的報導。 主持人批評，這是「符合美國政府談話要點的完美輸入答案」。