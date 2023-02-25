〈紐約匯市〉美通膨加速 DXY攀七周高點 本周升1.3%

在數據顯示美國通膨加速上升後，美元指數周五 (24 日) 攀至七周高點，本周升約 1.3%，上月消費者支出反彈，也強化聯準會 (Fed) 今年進一步升息以抑制通膨的預期。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.61%，至 105.24，是 1 月 6 日以來最高。周線漲約 1.3%。

美國商務部數據顯示，占美國經濟三分之二以上的個人支出上月增長 1.8%，12 月數據也獲得上修，自原先的月減 0.2% 調整至月減 0.1%；通膨方面，Fed 青睞的核心個人消費支出物價指數 (PCE) 上月增長 0.6%，年增率上升至 4.7%，雙雙高於預期。

道明證券資深外匯策略師 Mazen Issa 表示，數據在各方面都很強勁，12 月數據獲得上修也令人感到訝異，這確實說明了美元正處在主導地位。

Issa 說：「我認為 (Fed 主席) 鮑爾太早升起任務完成的旗幟。看起來市場已排除今年下半年降息的任何可能性，這是一個相當大的轉變，因為僅僅四周前，市場還存在對下半年降息的預期，這種轉變對美元有利。」

強勁的就業數據與聯準會官員本月發表的鷹派言論，幫助美元收復年初迄今的跌幅。貨幣市場目前預期，美國利率將在 7 月達到 5.4% 的高峰，且全年都將維持在 5% 以上。

數據公布後，美元兌日元觸及兩個月來最高水平，大漲 1.3% 至 136.40 日元，美元兌瑞士法郎也升逾 0.7% 至 0.9407 瑞郎，登七周高點。

美元上漲之際，歐元貶 0.45% 至 1.0547 美元，至七周低點，英鎊則貶逾 0.5% 至 1.1944 美元。

商品貨幣方面，澳幣重貶 1.2% 至 0.6724 美元，紐元跌近 1% 至 0.6162 美元。加幣雖貶幅收斂，截稿前仍跌逾 0.4%，至 1.3606 加幣兌 1 美元。

關鍵通膨數據發布後，加密貨幣市場連帶遭受波及，比特幣跌約 3% 至 23,183.3 美元，其他加密貨幣一併走低，以太幣跌近 3%，幣安幣跌逾 2%，狗狗幣跌逾 4%。

Oanda 分析師 Edward Moya 表示，就在市場認為比特幣和股票相關性正在減弱時，對 Fed 升息預期的重新調整引發了拋售，隨著 Fed 過度緊縮與導致經濟衰退的風險越來越大，所有風險資產都面臨壓力。

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