〈美股早盤〉美1月PCE增速超預期引市場擔憂 主要指數開低

美國 1 月個人消費支出（PCE）物價指數超預期，支撐聯準會（Fed）在更長時間內維持利率不變的理由，同時也增添升息壓力，讓美國經濟軟著陸的機率看起來更小，美股主要指數周五（24 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 300 點或近 1%，那斯達克綜合指數跌近 170 點或近 1.6%，標普 500 指數跌近 1.1%，費城半導體指數跌近 1.6%。

美國商務部最新數據顯示，美國 1 月 PCE 物價指數年增 5.4%，高於市場預期的 5% 與修正後前值 5.3%。而剔除波動較大的食品和能源價格後，Fed 偏好通膨指標 1 月核心 PCE 年增 4.7%，高於市場預期的 4.7% 與修正後前值 4.6%。其中消費者支出創 2021 年以來最大增幅。

按月來看，1 月核心 PCE 成長 0.6%，為去年 6 月以來最大增幅；上月核心 PCE 也成長 0.6%，另外經物價變動調整後 1 月個人支出成長 1.1%，較去年年底有所反彈。

有分析指出經濟活動強勁和通膨降溫進展比先前預期慢，可能迫使 Fed 的升息時間比預期更久。數據公布後，利率市場認為，Fed 下個月貨幣政策會議升息 2 碼（50 個基點）的風險正在上升。

截稿前，芝商所（CME）FedWatch Tool 顯示，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，Fed 在 3 月升息 1 碼（25 個基點）的機率為 67.1%，升息 2 碼的機率為 32.9%。

(圖：芝商所)

克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周五表示，利率可能需要繼續走高才能讓通膨回到可接受的水平。她在接受《CNBC》採訪時表示，她認為 Fed 的基準利率必須升至 5% 以上並維持一段時間。

其他消息方面，美銀策略師表示，投資人正在拋售股票和現金轉投資債券，因為他們準備應對 Fed 堅持強硬政策的風險。

該行援引 EPFR Global 數據報告，截至 2 月 22 日的一周，全球股票基金資金外流 70 億美元，現金基金損失 38 億美元，另外債券連續第八周資金淨流入 49 億美元，為自 2021 年 11 月以來最長連續增加時間。

截至台北時間周五（24 日）22 時許：

焦點個股：

Beyond Meat(BYND-US) 早盤上漲 12.60%，至每股 19.30 美元

植物肉品牌 Beyond Meat 日前公布上季財報，儘管營收縮減超過兩成，但虧損幅度也比前一年同期減少，兩項數據皆優於市場預期。該股盤前股價漲逾 11%。財報顯示，Beyond Meat 上既經調整後每股虧損 1.05 美元，優於市場預估的每股虧損 1.18 美元；營收報 7,990 萬美元，高於分析師預期的 7,570 萬美元。

波音 (BA-US) 早盤下跌 4.42%，至每股 198.93 美元

美國聯邦航空總署（FAA）和波音表示再次暫停向用戶交付 787 夢幻客機，原因是發現一個零組件的「分析」有問題，在 FAA 對相關問題的修正狀況滿意之前，不會恢復交機。

Block(SQ-US) 早盤上漲 2.98%，至每股 76.36 美元

數位支付公司 Block 周五盤前股價大漲約 8%，此前該公司公布的全年獲利預測優於華爾街分析師預期。財報顯示，Block 上季每股獲利報 0.22 美元、營收為 46.5 億美元，分析師的預估分別為 0.3 和 46.2 億美元。值得注意的是，基於訂閱和服務的營收大增 70% 達 13.1 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月個人支出月率報 1.8%，預期 1.3%，前值 - 0.1%

美國 1 月個人收入月率報 0.6%，預期 1.0%，前值 0.3%

美國 1 月個人實質消費月率報 1.1%，預期 1.1%，前值 - 0.3%

美國 1 月 PCE 物價指數年率報 5.4%，預期 5.0%，前值 5.3%

美國 1 月 PCE 物價指數月率報 0.6%，預期 0.4%，前值 0.2%

美國 1 月核心 PCE 物價指數年率報 4.7%，預期 4.3%，前值 4.6%

美國 1 月核心 PCE 物價指數月率報 0.6%，預期 0.4%，前值 0.4%

美國 2 月密大消費者信心指數終值預期 66.4，前值 66.4

華爾街分析：

Miller Tabak + Co. 首席市場策略師 Matt Maley 表示，股市正在對美國公債殖利率的走勢做出反應。如果美國公債殖利率保持在近期高點附近，則股市可能經歷艱難的一天。

華爾街量化大師、避險基金 AQR 資本聯合創始人 Cliff Asness 警告，如果通膨沒有像市場預期的那樣大幅下降，美國股市很容易受到宏觀因素衝擊。他表示，儘管去年美股下跌，但基於通膨將放緩的廣泛假設，美股相對於歷史水準仍然昂貴。