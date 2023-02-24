國產署原址改建五度招商 權利金底價大砍9成

國產署鄰近大巨蛋的原址改建案再度捲土種來，今 (24) 日第 5 度公告招商，除提供合作廠商南港段、中山段 2 處基地外，權利金底價也大砍逾 9 成，只剩 2559 萬元，盼能順利決標。

國產署辦公廳舍原址位於仁愛段基地 (光復南路)，土地面積 1939 平方公尺，鄰近台北市大巨蛋，但不敵疫情衝擊、缺工缺料，加上升息衝擊不動產市場走勢，導致國產署原址改建流標 4 次，今天第 5 度公告招商。

為求順利決標，國產署也調整招商條件，包括調降權利金底價以反映營建成本調漲、央行升息等風險，延長取得使用執照時點以符實際工期所需、將設定地上權契約簽約時點與簽訂合作開發契約同步以增加廠商資金調度彈性。

換言之，除了給予合作廠商南港段、中山段 2 處基地外，地上權權利金底價也從原本的 3.4138 億元，降幅超過 9 成，只剩 2559 萬元。

根據國產署評估，如果此次仍成功決標，預計在 2028 年底就能取得全新政府辦公廳舍。

國產署表示，本案如能順利開發完成，預計可取得辦公廳舍總樓地板面積約 9154.5 平方公尺，南港段基地及中山段基地在地上權存續期間，也至少可收取權利金及 70 年土地地租合計約新台幣 10.35 億元。

國產署表示，合作廠商投資金額預估約 43.37 億元，不僅可擴大內需，帶動地方發展，更可提高就業機會，促進經濟發展。

