專家警告：若通膨降幅不如預期 美股將受到總經衝擊

量化投資巨頭阿斯內斯 (Cliff Asness) 在週四 (23 日) 警告表示，如果通貨膨脹沒有像市場預期的大幅下降，美國股市恐怕很容易受到總體經濟的衝擊。

阿斯內斯在接受採訪時表示，儘管去年美股下跌，但基於通膨將放緩的假設，美股相對歷史水準仍然昂貴。

阿斯內斯認為，總體經濟可能出現肥尾效應，即是一件發生機率很低的極端事件，最終造成巨大影響。 「其中一項風險是，市場仍然沒有為總體經濟造成的後果做好充分準備。」阿斯內斯說道。

阿斯內斯也說：「我不會再將整體市場稱之為泡沫，只想說這是一個非常昂貴的市場。」他表示，雖然無法預測短期，但他認為估價調整最終可能會持續下去。

根據 MSCI 指數的預期本益比，全球成長股的價格仍是價值股的 1.8 倍，雖然低於 2021 年底的峰值，但仍高於 20 年平均水準的 1.4 倍。

摩根大通市場策略師 Marko Kolanovi 日前表示，預估美股將再下跌 5%，而波動較大的科技股可能將下跌 10%。「我們確實認為 Fed 需要降息，市場才能在可持續的基礎上反彈。」Kolanovic 說道。

Kolanovic 也表示，他正在轉向更具防禦性的投資組合，並建議投資人看淡今年股市漲勢，因為經濟衰退目前尚未反映在股市，上漲空間恐怕有限。

另一位摩根大通策略師 Mislav Matejka 近日也說，在 Fed 激進升息行動之後，現在就排除經濟衰退的可能性為時過早，因為貨幣政策對經濟的影響可能滯後 1 到 2 年。「從歷史上看，股市通常不會在 Fed 開始降息前觸底，我們甚至在 Fed 停止升息前從未見過低點，未來仍可能出現衝擊。」