不跟禁空令腳步 國安基金續盯股市暫不退場

國安基金執行秘書阮清華。(鉅亨網記者郭幸宜攝)
國安基金執行秘書阮清華。(鉅亨網記者郭幸宜攝)

台股回穩，金管會今 (23) 日拍板，有條件解除禁空令等 4 大穩定股市措施，外界關注，國安基金是否也會跟進退場？對此，國安基金執行秘書阮清華透露，國安基金暫無退場計畫。

台股今天在電子、傳產接棒點火下，推升指數一路往上推進，陸續收復 15500、15600 點整數關卡，高點攻上 15657 點，終場大漲 196.64 點，收在 15615.41 點，成交量 2495 億元。

考量台股今年以來在亞股中表現第一等三大因素，金管會經審慎評估後決定，去 (2022) 年推出的台股有條件禁空令等 4 大限制措施，從明天日起解除恢復原有制度。

對於金管會解禁限空令，阮清華今天晚間受訪時指出，國安基金如要退場必須召開臨時委員會，經委員們討論後決議才能實施，但目前並無召開臨時會的規劃，言下之意，國安基金將繼續留在股市緊盯市場動態。

國安基金去年 7 月 13 日進場護盤，截至去年 12 月 31 日共歷經 121 天交易日，合計投入 545.08 億元，動用金額為史上第三高。

根據國安基金委員會所公布的財報，截至去年第三季共約斥資 112.08 億元進場護盤，但因應國際股市震盪，台股在外資強力賣壓下，讓國安基金強化加碼力道，光是第四季就砸了 433 億元的銀彈進場買股護盤。

統計到去年 12 月底止，國安基金帳上未實現損失共約 11.67 億元，加上股息收入約 2 億元，帳面仍有近 10 億元虧損，但隨著台股反彈，研判國安基金帳面獲利應該已經轉正。

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