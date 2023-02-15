科技股成風暴核心 亞洲股市周三多數下跌

由於強於預期的美國通膨數據，又一次燃起人們對聯準會採取更多鷹派措施的擔憂，大多數亞洲股市周三 (15 日) 下跌，本地科技股首當其衝。

與此同時，最新美股 13F 報告顯示，巴菲特 (Warren Buffett) 的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 前季大幅減持台積電 ADR，造成台積電這一台灣及亞洲的重點科技指標股大跌。

台積電周三收盤跌 3.67%，拖累台股大跌 1.4%，影響所及，其他亞洲科技股也陷入掙扎，香港恒生指數下跌 1.3%，南韓 KOSPI 指數下跌 1.2%。

日本日經 225 指數下跌 0.5%，在政府出人意料地提名經濟學家植田和男為下一任日本央行總裁後，投資者仍對當地貨幣政策充滿不確定性。

澳洲 ASX 200 指數下跌 1%，主要原因來自重量級銀行股澳洲聯邦銀行的疲軟前景。這家公司公布了創紀錄的中期利潤，但警告稱，由於高利率和通貨膨脹，澳洲的信貸狀況正在降溫。

強於預期的 1 月份美國消費者價格指數數據，削弱了對高風險資產的信心，該數據表明儘管聯準會多次升息，但通膨仍保持彈性。

這一數據為聯準會在短期內繼續升息，提供了更多動力，這有可能導致外國資本流出亞洲市場。 預計部分中央銀行也將升息以跟上聯準會的步伐，從而限制流動性狀況。

利率上升的前景，也增加了美國今年經濟衰退的可能性，短期殖利率上升反映出投資者對經濟放緩的擔憂。