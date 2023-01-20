日本12月核心通膨率觸及4%創41年新高 挑戰日銀寬鬆決心

日本周五 (20 日) 公布去年 12 月核心通膨率為 4%，刷新 41 年新高，而且是連續第九個月高於日本銀行 (BOJ，央行)2% 通膨目標，為通膨壓力升溫再添證據，也鞏固市場對日銀即將終結殖利率曲線控管 (YCC) 政策並開始升息的預期。

日本內閣府公布，12 月不計新鮮食品的核心消費者物價指數 (CPI) 年增 4%，符合分析師預測，主要反映能源及加工食品價格進一步上漲。

不計能源的核心通膨率則升至 3%，是 1991 年以來首度觸及此水準，顯示物價漲幅不僅限於石油和天然氣。

第一生命研究所首席經濟學家 Yoshiki Shinke 說：「通膨壓力正在升高，物價上漲的情形從食品和燃料擴大到其他領域。企業不再對漲價過於謹慎，通膨可能一直到今年秋天都保持在遠高於日銀的 2% 目標以上。」

日銀本周三按兵不動，但提高通膨預測，以反映企業持續把原物料價格轉嫁給消費者的現況。日銀總裁黑田東彥在當天會後記者會中表示，他堅信 YCC 計畫能成功且持續推行，將花更多時間觀察成效，試圖藉此澆熄市場對 12 月政策調整是為政策轉向鋪路的看法。

許多投資人預期日銀將逐步退出 YCC 政策，時間點可能落在黑田第二個五年任期於 4 月結束的前後這段時間。

飛快上漲的物價已經對消費者信心造成冷卻的效果，最新統計顯示，日本 11 月家庭支出下滑，為三個月來首見，同月零售銷售也減少，顯示即使外國旅客需求回溫，也無法彌補高物價對民間消費的打擊。