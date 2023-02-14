日銀新總裁提名人選揭曉 植田和男面臨「三座大山」

日本政府周二（14 日）正式提名植田和男擔任下一任日本銀行（央行）總裁，經濟學家表示，無論最終人選是誰 日銀新總裁都面臨完成政策轉變、通膨與經濟風險管理、債市功能恢復等「三座大山」。

日本政府周二正式提名植田出任日銀新總裁，接替黑田東彥，政府並提名內田真一和冰見野良三接任副總裁。上述人事案須經參眾兩院批准，再由內閣任命。

無論下一任總裁是誰，他們都肩負共同使命：既不抑制經濟成長活力，又能結束十多年來的超寬鬆貨幣政策，推動貨幣政策正常化。

瑞銀首席日本經濟學家足立正道（Masamichi Adachi）在上周五公布的報告中表示，要完成這項使命，他們要推翻壓在經濟頭上的三座大山：完成政策轉變，通膨和經濟風險管理，以及債市功能恢復。

如何定義通膨目標

首先是政策調整，瑞銀認為，焦點在於如何定義 2% 的通膨目標。日本民間智庫此前提議，更新日銀與政府之間的聯合聲明，將 2% 設為長期通膨目標，而非日銀「力求早日實現」的通膨目標。首相岸田文雄表示，他將與新總裁討論聯合聲明。

對此足立正道表示，從市場角度理解，日銀將轉而追求短期通膨率低於 2% 的目標，而這種轉變可能給金融市場帶來衝擊，而且新總裁需要具備成熟政治頭腦來解決聯合聲明的問題。

通膨和經濟風險管理

在全面緊縮貨幣政策的全球主要央行中，堅定寬鬆的日銀顯得有些格格不入，這是因為日本的通膨是輸入型通膨，是由進口價格上漲帶動，並非國內需求和工資增長。日銀希望看到工資加速成長，以實現可持續通膨目標。

上周日本公布的數據顯示，去年 12 月名義工資年增 4.8%，寫下 1997 年以來最大升幅，但實際工資僅勉強維持 0.1% 的漲幅，表明在扣除通膨因素後，工資增長仍然不能為家庭提供額外消費力。

足立正道預料，春季工資談判將大幅提高工資水準，日本 2023 年度工資增長可望加速。薪資談判結果首次統計可能在 3 月 20 日左右出爐。

足立正道表示，在美國經濟和政策前景面臨不確定情況下，若日銀過早收緊政策，可能會導致日本經濟再度陷入通縮。

恢復債市功能迫在眉睫

去年 12 月，日銀決定將殖利率曲線控制目標擴大 50 個基點，以改善債市功能。然而，新上限連續面臨挑戰，迫使日銀增強購債力道，今年 1 月還增加向銀行發放的貸款，導致日銀的持債規模和資產負債表規模大幅擴張。

黑田在 1 月 18 日表示，評估政策微調的影響需要時間，但足立正道認為，這種微小變化可能不會使債市功能明顯改善。

足立正道說，改善市場功能的最佳方式，應該是日銀放棄整個殖利率曲線控制政策，但這意味著政策框架終結，可能會給市場帶來衝擊，並導致日銀信譽受損。

足立正道預料，在 3 月 10 日下一次政策會議上，日銀不會出現任何有意義的政策變化，尤其是在 2022 年度結束前。