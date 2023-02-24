美農業部：若不再爆發禽流感 今年蛋價可望大降近30%

雞蛋價格在幾個月來一直徘徊在歷史高位，但消費者總算可鬆一口氣，因為美國農業部 (USDA) 周四 (23 日) 表示，倘若美國禽流感疫情沒有反彈，今年雞蛋價格可望大幅下降。

勞工統計局數據顯示，今年 1 月一打雞蛋的價格較去年同期翻漲 150%，達每打 4.80 美元。

USDA 首席經濟學家 Seth Meyer 周四在每年一度的 USDA 農業展望論壇上發表演說，他稱今年雞蛋躉售價將下降 26.8%。

USDA 將雞蛋價格高漲歸咎禽流感大爆發，自 2022 年 2 月以來，美國因禽流感撲殺超過 5800 萬隻家居飼養和商業飼養的雞和火雞。

USDA 稱，今年雞蛋產量將增加 4%，達到 94 億打，蛋雞數量也將回升，「雖然還沒有完全恢復，但預計蛋雞群將全面恢復。」

Meyer 指出，其預測是建立在禽流感不會繼續爆發的假設上。

專家指出，該病毒已在某些野生鳥類中流行，而這將傳播至家禽，令禽流感成為全年性問題，而非季節性爆發。

USDA 本周二報告稱，賓州一家飼養近 10 萬隻雞的商業肉雞養殖場爆發禽流感。

然而，農民卻對蛋價上漲有不同看法，他們認為禽流感並非唯一原因，其中可能摻雜企業趁勢聯合哄抬價格。對此，麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）、加州聯邦眾議員波特（Katie Porter）上周致函多家蛋商，要求他們說明蛋價高漲的原因。