小摩策略師：美股估再跌5% 在Fed降息前恐難反彈

摩根大通市場策略師 Marko Kolanovic 表示，美股標準普爾 500 指數近期將持續面臨賣壓，在聯準會 (Fed) 開始降息之前，恐怕都不會反彈。

Kolanovic 說，預估美股將再下跌 5%，而波動較大的科技股可能將下跌 10%。「我們確實認為 Fed 需要降息，市場才能在可持續的基礎上反彈。」Kolanovic 說道。

近期美股遭受重創，因為投資人越來越擔憂居高不下的通膨，將迫使 Fed 繼續升息。週三公布的 Fed 會議紀要也顯示，通膨雖然趨緩，但仍遠高於 2% 目標，Fed 有必要繼續保持限制性政策立場，直到未來數據讓人確信通膨正持續朝 2% 目標回落，這可能需要一些時間。標準普爾 500 指數在近日已經跌破 4,000 點。

Kolanovic 對標普 500 指數今年的目標價設定為 4,200 點。他說道：「我們確實認為現在會出現賣壓，也許將重新測試去年低點，到那時 Fed 可能會收到訊號，並開始降息。」

Kolanovic 也表示，他正在轉向更具防禦性的投資組合，並建議投資人看淡今年股市漲勢，因為經濟衰退目前尚未反映在股市，上漲空間恐怕有限。

另一位摩根大通策略師 Mislav Matejka 近日也說，在 Fed 激進升息行動之後，現在就排除經濟衰退的可能性為時過早，因為貨幣政策對經濟的影響可能滯後 1 到 2 年。「從歷史上看，股市通常不會在 Fed 開始降息前觸底，我們甚至在 Fed 停止升息前從未見過低點，未來仍可能出現衝擊。」Matejka 說道。

投研機構 Rosenberg Research 創辦人、美林證券前首席經濟學家 David Rosenberg 則更為悲觀，他認為今年市場投資人恐怕將會經歷更多的痛苦，在 Fed 最終開始暫停升息或降息前，美股恐怕將從目前下跌多達 30%。