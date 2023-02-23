〈貴金屬盤後〉Fed會議紀錄暗示繼續升息 黃金收黑

黃金期貨周三 (22 日) 收黑，美國聯準會 (Fed) 公布的 1 月會議紀錄顯示，決策官員支持繼續升息以壓制通膨，使美元走高，並打壓貴金屬價格。

4 月交割的紐約黃金期貨價下跌 1 美元或 0.1%，收在每盎司 1841.50 美元，為 1 月初以來最低水準。

電子盤交易時段，Fed 公布 1 月會議紀錄之後，黃金期貨續跌至 1839.30 美元。

黃金對美國利率極為敏感，因為黃金本身不孳息，升息會使持有黃金的成本提高，而且黃金以美元計價，升息會推升美元匯價，讓海外買價買進時須付出更高成本。

OADNA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「會議紀錄支持 Fed 保持偏鷹派的時間會再長一些些，而且可能繼續以巡航控制的方式緊縮貨幣政策，直到他們真的看見通膨降溫。」

他指出，會議紀錄公布後，美元稍微延續升勢，加上殖利率有進一步上升的壓力，都會繼續打壓金價。

美元兌主要貨幣周三上揚 0.3%，攀抵將近一周高點。10 年期美債殖利率下降 5.1 個基點，報 3.902%。

Moya 剖析，這份 1 月 31 日到 2 月 1 日的會議紀錄顯示，「幾乎所有」Fed 官員都支持 1 月升息 1 碼 (25 個基點) 的決議，並指出高通膨風險依然是決定貨幣政策時的「關鍵因素」，也構成繼續升息的理由。

期貨市場交易員的押注大致不變，預測 Fed 將在未來三次會議 (3 月、5 月、6 月) 都各升息 1 碼。

會議紀錄公布前，聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德 (James Bullard) 說，Fed 需要讓通膨在今年內回到 2% 目標，以避免長期影響。

布拉德上周表示，他在 1 月開會時支持升息 2 碼，和克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 站在同一陣線。布拉德和梅斯特今年並非輪值投票委員，但他們的意見仍會呈現在會議紀錄中。

City Index 和 FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 說，雖然一直有回歸升息 2 碼的揣測，但不太可能發生，因為 Fed 現在傾向以每次較小的升息幅度，避免經濟硬著陸。

但 Razaqzada 說，市場也明白 Fed 保持緊縮性貨幣政策的時間將比去年底預期的更久，因為美國經濟數據顯示情況正在改善，而且通膨極度頑強。這將支撐美元，並且打壓黃金。

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