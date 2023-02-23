華爾街知名大空頭化身大多頭：2024年美股將飆升至歷史新高

華爾街知名美股空頭、摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 一直以來持續看跌美股，不過他卻在近日表示，美股將在 2024 年完全收復失地，並創下歷史新高。

自 2021 年底以來，Wilson 一直都是看跌美股，因為他預期 Fed 將不得不大幅升息，以抑制高通膨，最終導致企業獲利下降。不過，他近日表示：「這不是世界末日。現在不是 2008 年，不會發生金融危機。」

Wilson 指出，企業獲利能力是個問題，通膨增加經營槓桿，而這個週期已經進入尾聲，我們有望度過難關，這只會是一個老式的收益衰退，因為我們在疫情期間享受超額收入。

Wilson 認為，股市應該能夠處理這些問題，並最終擺脫拋售。雖然他仍然預計標準普爾 500 指數將重新測試去年 10 月中旬低點，甚至可能跌至 3,000 點，但是，他也呼籲投資人應該為最終反彈做好準備。

「我們並沒有那麼悲觀。這是一個週期性熊市，我們仍相信未來。我們認為科技仍是美國經濟重要的一部分。收入和財富再分配，將成為消費的重要推動力。」Wilson 說。

Wilson 指出，這意味著標準普爾 500 指數可能在未來 18 個月內突破之前創下的歷史高點 4,800 點，並且可能發生在 2024 年的某個時候。

Wilson 說：「我們實際上對 2024 年和 2025 年抱持樂觀態度，但我們仍需要度過目前這個低谷。目前股市的風險 / 回報狀況不如幾週前那麼有利。」

Wilson 近日表示，雖然最近數據表明美國經濟可能避免衰退，但該行也排除聯準會 (Fed) 政策轉向的可能性，這對美股來說並不是好兆頭，因為今年以來的大幅上漲，已使美股達到 2007 年以來最昂貴水準，促使投資人攀高，美股已經進入「死亡區」。

針對 2023 年上半年，他認為標普 500 指數可能會跌至 3,000 點的低點，較目前仍有 26% 下跌空間。