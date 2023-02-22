路透調查：標普500指數至今年底將攀升5%

根據《路透》所作調查，華爾街指標標普 500 指數預計到年底將較周二 (21 日) 收盤價上漲約 5%，但接受調查的許多策略師預測高利率和高通膨將讓標普指數在未來 3 個月內出現修正。

《路透》調查 42 位策略師的預測中值顯示，標普 500 指數預計將在 2023 年收於 4200 點，全年將上漲 9.4%。該預測值與 2022 年 11 月的調查沒有變化。

在 2022 年下跌 19.4% 之後，標普 500 指數今年來上漲了 4.1%。

超過 70% 的分析師表示，未來三個月美股很有可能出現修正。有 4 人認為機率不高。

然而，超過四分之三的受訪者對年底的預測並不取決、甚至只有部分取決於 Fed 等央行在 12 個月內降息。

Wells Fargo Investment Institute 資深全球市場策略師薩馬納 (Sameer Samana) 表示，「利率走高並維持偏高水平更久的可能性增加了。這也增加了 Fed 犯錯的可能性，這將對本益比造成壓力。」

由於勞動市場和整體經濟比之前預期的更具韌性，他認為這讓「通膨的下滑路徑比最初預期的更淺」。

根據最新的 Refinitiv 數據，標普指數未來 12 個月的獲利預期為 18.5 倍，而過去 20 年的平均遠期本益比為 15.8 倍。

根據 Refinitiv 的數據， 2 月 17 日華爾街對標普 2023 年獲利成長的預期，已從 1 月 1 日的預期 4.4% 降至 1.6%。

明尼亞波利斯美國銀行財富管理公司首席股票策略師桑德文 (Terry Sandven) 認為「股市面臨重大阻力」，包括通膨上升、Fed 評估升息周期以及 2023 年獲利預期下降。

因此，他「很難想像股市會大幅走高」，但他仍然表示「市場情緒正變得越來越有建設性」。

但是，即使他的年底標普 500 指數目標值並不取決於降息，但他表示「這確實取決於通膨放緩和獲利可見度提高」。

至於今年成長型股票或價值型股票何者表現更好，受訪的分析師勢均力敵。

調查還顯示，道瓊工業平均指數預計全年將上漲 9.2%，年底將達到 36200 點。周二收於 3 萬 3129.59 點，2022 年收盤價 3 萬 3147.25 點，下跌 8.8%。

根據 11 月的調查，策略師之前預計道瓊指數將在 2023 年底收於 36500 點。