罕見三大多頭技術指標同時觸發 標普將現黃金交叉

分析師指出，美股自 1970 年以來出現唯一一次三大技術指標顯示後市強勁，暗示股市將出現巨大反彈！而在此同時，標普 500 指數也即將形成「黃金交叉」。

Fundstrat 研究主管李湯姆 (Tom Lee) 表示，一連串看漲訊正在閃爍，這是股市可能即將上漲 20% 的可靠證據。

他指出，有三個不同的指標顯示出市場廣度的強勁，包括「the Breakaway Momentum」、「the Whaley Breadth Thrust」和「the Triple 70 Thrust」。

「the Breakaway Momentum」代表 5 個交易日內上漲和下跌股票數目比例，在上漲家數是下跌家數 2 倍時觸發；「the Whaley Breadth Thrust」則是擴大至 10 個交易日內漲跌家數達 3 比 1 時觸發；「the Triple 70 Thrust」觸發的條件是連續 3 個交易日上漲家數占 70%；這個指數最罕見，通常代表新牛市的開始。

根據 Fundstrat 的數據，當上述指標中至少兩個顯示市場廣度上升時，標普 500 指數未來一年的平均漲幅為 24%。

而同時觸發三個指標可能代表股市前景十分積極。根據市場研究公司 Quantifiable Edges 的說法，這是 1970 年以來唯一一次，該公司將這種現象稱為「前所未有的三重奏」。

李湯姆說，「市場廣度的復甦顯示對股票的需求正在回溫。我們知道投資人不會在 2023 年『追逐風險』。這都支持股市在 2023 年走強。」「我們認為 2023 年的美股可能更類似 1982 年，當時市場幾乎垂直飆升。」

他認為今年標普 500 指數至少會上漲 20%，因為標普在前一年下跌後出現持平或負回報的情況並不常見。自 1950 年以來，標普在全年下跌後有 53% 的機率出現上漲逾 20%。

與此同時，美股即將出現「黃金交叉」也代表其未來還有更多上漲空間。

標普 500 指數的 50 日移動均線周二 (24 日) 僅比 200 日移動均線低 26 點。假設這兩條移動均線之間的差距以每天約 8 個點的速度縮小，那麼標普 500 指數有望在本周出現黃金交叉，除非在此之前出現大幅拋售。

如果成真，這將是標普 500 指數自 2020 年 7 月新冠疫情之後首次出現「黃金交叉」。2020 年 7 月當時股指飆升了 52%。

但根據《The Chart Report》編製的數據，技術買入指標有時可能是假象，其成功率為 64% 。

分析師麥克米蘭 (Ian McMillan) 研究了道瓊工業平均指數自 1896 年成立以來總共出現的 81 次「黃金交叉」，他發現，平均而言，在「黃金交叉」出現後三個月上漲的機率為 62%，平均回報率為 7.33%；在之後六個月上漲的機率為 64%，平均回報率為 10.65%。

Oppenheimer & Co 技術分析主管沃德 (Ari Wald) 強調移動均線交叉信號並不完美，他解釋，「所有大漲都以黃金交叉開始，但並非所有黃金交叉都會導致大漲。」