攜手谷歌 賓士車將配備超級電腦

Mercedes-Benz 周三 (22 日) 宣布與谷歌 (GOOGL-US) 在導航方面展開合作，將在每輛配備自動駕駛傳感器的汽車中提供「超級電腦般的性能」，以期與特斯拉 (TSLA-US) 和中國新進同業相互競爭。

各大車廠競相與客戶認可的科技公司開發軟體系統，但車廠同時也希望保有其對客戶關係的控制權，以及掌握其汽車產生的有價值的數據。

執行長 Ola Kaellenius 曾表示，自本世代中期推出新作業系統 MB.OS 後，Mercedes 每輛車都將配備超級電腦。

軟體支援業務去年為 Mercedes 帶進 10 億歐元以上的營收，預估該數據到本世代末將上升至近百億的水準。

Kaellenius 表示，相較 Stellantis 和通用汽車 (GM-US) 等同業，這樣的營收占比是較保守的估計。

Mercedes-Benz 正在從整合供應商軟體，將其轉為控制其軟體的核心，該公司周三強調，目前策略是與 Nvidia (NVDA-US) 等合作研究自動駕駛，以及與谷歌合作研究導航。

在合作關係下，谷歌地圖將採用 Mercedes 品牌，為駕駛提供谷歌的交通訊息和自動改向功能，以及車輛在停止或 3 級自動駕駛模式時，可使用車上娛樂系統觀看 YouTube 的功能。

Mercedes-Benz 已在德國和美國內華達州獲得認證，其 3 級自動駕駛模式允許駕駛在特定道路上，只要在必要時能恢復控制就可以不守著方向盤。

谷歌和 Mercedes-Benz 也同意進一步探索谷歌雲端數據和人工智慧功能。

通用、雷諾、日產和福特等車廠已將一整套谷歌服務嵌入自家汽車，可提供谷歌地圖、谷歌助理和其他 app 等功能。

Mercedes 少量持股的自動駕駛傳感器製造商 Luminar Technologies (LAZR-US) 在另一份聲明中表示，已與 Mercedes 達成數十億美元的協議，將在本世代中期將其傳感器廣泛導入 Mercedes 車輛中。此消移激勵 Luminar 周三股價飆漲 28.81%，盤後續漲 4% 以上，報每股 7.73 美元。