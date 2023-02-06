高盛看好美股後市 標普500指數上看4300點

高盛認為，不管從基本面還是技術面來看，美股的多頭行情可能還會繼續下去。不管外界有多看空美股，高盛認為標普 500 還有上漲空間，上看 4300 點。

高盛對沖基金負責人帕斯夸里瑞洛 (Tony Pasquariello) 在最新報告中指出，美國通膨的逐步降低以及勞動市場的韌性，說明了經濟可能軟著陸，同時歐洲避免衰退的預期升溫加上中國經濟的復甦，標普 500 的漲勢還沒結束。

他指出，「美國 1 月 ISM 服務業指數創 2020 年中以來最大單月升幅；1 月非農就業報告顯示勞動力需求依然旺盛。」「CPI 連續 3 個月增幅放緩，市場相信 Fed 穩定減速升息的規劃；歐洲能源危機的可能性降低，可能避免衰退。雖然許多科技股第 4 季財報顯示獲利能力堪憂，但綜合來看，宏觀基本面支持美股繼續上漲。」

他表示，對沖基金 3 日的回補推動了納斯達克綜合指數上漲 3.3%，這將繼續成為推動美股上漲的驅動力。高盛 Prime 部門統計，3 日當天對沖基金空頭回補為 2015 年 11 月以來規模最大，甚至超過 2021 年 1 月的散戶狂潮。

今年以來，標普 500 上漲近 9%，那斯達克漲近 15%，道瓊工業指數上漲近 3%。

再就 Fed 的態度來看，帕斯夸里瑞洛認為 Fed 不會再為通膨感到焦慮，且市場已經普遍接受 Fed 將把利率維持在 5% 的水平，因此其未來不會對市場的走勢產生太多的影響。

他說，「Fed 是否對通膨感到焦慮？不會的。有什麼可以改變聯邦利率將在 5 月達成 5% 的看法嗎？沒有。它們是否仍然認為需要讓勞動市場降溫才能實現通膨目標？並沒有。雖然市場都很想知道未來幾次議息會議 Fed 的態度，但有一點是肯定的，它們會將利率維持在 5% 的高點一段時間。」

從企業獲利角度來看，帕斯夸里瑞洛指出，第 4 季財報顯示出個別公司收支不平衡的特點，但不少企業都已制訂削減開支的措施，且市場對這些公司的預期已處於低位，2024 年可以實現更好的每股獲利成長。

最後在技術面，他認為在經歷財報季和大量數據「轟炸」的一周後，標普 500 仍處於非常好的技術走勢，這也會奠定未來繼續走強的趨勢。

他指出，從斐波那契回撤水平來看，標普已從 2022 年 1 月的歷史高點跌至 2022 年 10 月的低點，跌幅達到 50%，這是一個關鍵指標，意味著反彈或許已從那時開始。

此外，他也強調，重新進場的散戶將繼續推動美股上漲，去年大贏家的空頭在今年開年反而成了最大輸家。