美國 Docter Inc 合併 iDENTIST艾登醫療體系旗下 位於台灣屏東 新晴/ 沐晴/ 宇晴/ 品晴/ 雅晴牙醫診所

Docter Inc 是一家設立於美國的穿戴式醫療科技專業研發公司，今天宣佈與台灣屏東艾登醫療體系（iDENTIST Medical Group）創辦人陳登偉醫師運營的牙醫診所簽訂合併備忘錄，在獲得美國聯邦貿易委員會的許可和滿足其他條件後，公司將請求合併艾登醫療體系旗下新晴 / 沐晴 / 宇晴牙醫診所，正在整建裝修的品晴牙醫診所，與籌備中的雅晴牙醫診所之全部權利，並將艾登醫療體系旗下牙醫診所更名為 Docter+ 系列牙醫診所品牌。

隨著合併的完成，Docter Inc 將正式跨足牙科醫療相關產業，並通過陳登偉醫師的牙醫專業素養、牙醫診所營運經驗與現代牙醫專科技術，在台灣與亞洲建立更多的服務據點，服務更多的民眾；同時在牙齒矯正、牙科種植、美學膺復、口腔重建與醫學美容領域，表現一流的療效、安全性、美觀性與便利性。本次合併加強 Docter 日益增長的產品線，並擴大產品潛在組合與跨越不同相關領域，讓 Docter 在全球保持中長期強勁增長的能力。

Docter Inc 董事長黃信銘表示：「隨著我們在今天公佈合併計劃，我們很高興在牙醫領域加入 iDENTIST 艾登醫療體系旗下牙醫診所。也感謝墨石資本（ Inkstone Capital）董事長暨銘傳大學助理教授張義發先生從中溝通協調，並提供專業合併結構設計。這個項目與我們在醫療相關領域的戰略發展密切相關，我們滿心期待分享開發計劃的更多細節。」董事長黃信銘同時還表示：「主要架構研發位在台灣高雄的子公司 - 霍恩實業有限公司開發的即時監測照護系統，搭配 DocterWatch 等相關即時照護設備，與高雄醫學大學中和附設醫院 遠距健康照護中心合作，並落實於居家健康即時管理服務中，針對智慧照護提供獨居 / 亞健康族群更完整的即時健康照護系統。」 iDENTIST 艾登醫療體系創辦人暨執行長陳登偉醫師也表示：「經由合併入 Docter 公司，將原先 iDENTIST 艾登醫療體系旗下牙醫診所的資源再放大，甚至可以在未來發展國際牙醫服務，同時借由 Docter 的資源對接國際資本市場，發展先進牙科醫療設備與設立專業牙醫診所，提供民眾更優質的醫療體驗與高端醫療品質。」

根據合併協議條款，Docter Inc 將在調整包括有形資產與無形資產和賬務後，向 iDENTIST 艾登醫療體系旗下牙醫診所要求合併；此次合併條件經雙方同意不對外揭露。 公司預估完成本次合併對截至 2024 年 3 月 31 日財年（2023 財年）的合併經營業績財務影響並不重大，對 2023 財年的綜合經營業績預測或管理指引沒有發生變化。

關於 Docter Inc

Docter Inc 是⼀家總部位於美國，以價值觀為基礎的研發驅動型跨國穿戴式醫療設備翹楚，秉承對病友、員工和地球的承諾，Docter 致力於發現和交付轉變檢測方式的產品。Docter 專注於四大治療領域的穿戴式設備研發：無創血糖偵測、心臟健康監測、血管彈性監控與心肌梗塞預測，尤其專注於血糖監控與心臟風險疾病監控預測，同時在雷達波技術用於長期照護領域，及牙醫設備領域進行專項研發投⼊。Docter 始終專注於高度創新穿戴式設備的研發，通過開拓全新科技技術與 AI 軟體、增強合作研發引擎實力，打造穩健且形式多樣的產品線，致力改善⼈類的生活。我們的員工遍布於美國，台灣和中國大陸，期待與在地醫療健康合作夥伴攜手，為全世界帶來健康福音。