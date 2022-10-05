86%全球企業CEO預計明年將出現衰退

畢馬威 (KPMG) 週二 (4 日) 發布最新調查顯示，全球疫情、通膨壓力和財務困難接踵而至，全球約 86% 的企業 CEO 預計明年將出現經濟衰退，儘管大多數人認為衰退將是溫和而短暫的。

畢馬威發布最新調查發現，全球 86% 的企業 CEO 預計明年將出現經濟衰退，14% 的受訪 CEO 認為經濟衰退今年將產生，高於今年早些時候的 9%。

73% 的受訪 CEO 認為經濟衰退將破壞預期的增長，約 76% 的受訪者表示已衰退前採取預防措施，而 71% 的受訪者預計衰退將對公司獲利造成至多 10% 的影響。

儘管對經濟衰退的擔憂日益加劇，71% 的受訪者表示對未來幾年全球經濟增長前景有信心，較今年早些時候上升 11 個百分點。約 85% 的受訪者表示，他們對公司未來三年的增長有信心。

畢馬威執行長 Bill Thomas 表示：「全球新冠病毒大流行、通膨壓力和財務困難接踵而至，打擊全球 CEO 的樂觀情緒，金融環境現在成為商界領袖最關心的問題，這並不奇怪，但看到企業高層對自己的公司及其長期增長前景抱有高度信心，還是令人欣慰。」

經濟衰退預期升溫之際，聯準會已連續第三度升息 3 碼，而且其他央行也在積極升息，更加劇市場對貨幣緊縮可能使經濟陷入衰退的擔憂。

Bill Thomas 認為：「研究結果應該會提供一些謹慎的樂觀情緒，在應對和克服這些考驗的過程中，企業高層對公司韌性越來越有信心，希望市場也能跟進。」

畢馬威於 7 月 12 日至 8 月 24 日對 1,325 名企業 CEO 進行調查，所有受訪者年收入均超過 5 億美元。