美銀：市場正在洗牌 「舊經濟」股票將成為新周期贏家

美國銀行認為，市場正在經歷一場洗牌，植根於「舊經濟」的股票，將成為新周期的贏家。

美銀策略師周三 (22 日) 在報告中寫道：「從歷史上看，熊市往往會導致領頭羊更迭，這表明舊經濟部門可能成為本輪周期的贏家。」

此前，美股剛經歷了慘淡的一年，在聯準會積極升息的情況下，標普 500 指數在 2022 年下跌了 20%。今年以來，科技股雖帶領了一波反彈，但隨著聯準會鷹派預期提升，近日又陷入動盪。

美國銀行策略師認為，並非所有行業都會感受到今年利率上升帶來的痛苦，並指出，大部分損失都發生在科技股和成長股上。這些市場領域在前幾年受益於大量資本，現在隨著金融環境收緊而舉步維艱。 與此同時，舊經濟股票的情況正好相反。

美銀強調，「舊經濟 (能源材料、住房等)10 多年來一直缺乏資金」，並且由於長期投資不足導致供應問題，這使得「鐘擺又回到了舊經濟」。

策略師表示，強勁的經濟指標，例如強勁的勞動力市場，延緩了經濟衰退，這對舊經濟部門也利好。

報告表示，經濟衰退被定價在風險最大的行業，舊經濟不在其中。

報告估計，對舊經濟股票當前的股票風險溢價，比標普 500 指數高 6%，是另一個有利之處。

這一觀點與其他華爾街評論員相呼應，他們表示，上一輪不受歡迎的股票，正在進入新的長期牛市。

高盛大宗商品主管 Jeff Currie 將科技股和其他成長型股票的暴跌，歸因於「舊經濟的報復」，並預測能源和大宗商品等領域的供應問題，將導致可能持續 12 年左右的牛市超級周期 。