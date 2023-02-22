〈美股早盤〉市場靜待Fed會議紀要出爐 主要指數小幅走高

市場靜待稍晚美國聯準會（Fed）即將公布的 2 月貨幣政策會議紀要，以一窺未來利率路徑，美股主要指數周三（22 日）開平走高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 50 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 60 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 0.8%。

Fed 稍晚將公布 2 月貨幣政策會議紀要，投資人將可從中窺探多少政策制定者認為有必要進一步升息，以及他們是否預估利率需升至比先前認定更高水準才能抑制持續高漲的通膨。

由於市場交易原預估股市會進一步下滑，目前整體市場處於避險模式。美國周二經歷今年以來最大單日跌幅。摩根士丹利曾警告，標普 500 指數的股票風險溢價目前已進入「死亡地帶」，因為相較於美國公債，風險回報已變得毫無吸引力。

聖路易聯準銀行總裁布拉德表示，美國經濟比預期更有彈性，並再次呼籲央行繼續升息。他預估終點利率為 5.375%。儘管這一利率甚至遠高於幾天前的市場隱含利率，但仍低於交易員周三早盤的定價。

股市拋售加劇之際，有越來越多跡象表明，全球央行遠未結束對抗通膨的戰爭，Fed 官員上周接連鷹派發言凸顯這點。與此同時不斷加劇的地緣政治緊張局勢和企業財報獲利衝擊進一步惡化市場情緒，掩蓋對中國重新開放的任何樂觀情緒。

截至台北時間周三（22 日）22 時許：

焦點個股：

Coinbase(COIN-US) 早盤上漲 4.07%，至每股 64.60 美元

加密貨幣交易所 Coinbase 去年第四季營收報 6.049 億美元，與 2021 年同期的 24.90 億美元相比大幅下滑；淨損為 5.57 億美元，相比之下 2021 年同期的淨利為 8.40 億美元，轉盈為虧。

Meta Platforms(META-US) 早盤下跌 0.35%，至每股 171.48 美元

美國銀行公布一份研究報告表示，臉書母公司 Meta 新的認證訂閱服務到 2024 年可能會吸引近 1,200 萬訂戶。Meta 執行長祖克柏此前宣布訂閱服務的價格為美元 11.99 美元，將提供認證徽章和身分監控功能及相關工具。

Qualcomm(QCOM-US) 早盤上漲 0.45%，至每股 124.26 美元

高通宣布推出名為「Qualcomm Aware」的付費雲端軟體服務，以幫助使用其晶片的企業監控其供應鏈中的商品，平台還將提供一套差異化服務，以管理需要獲得關鍵、準確和時間敏感決策支持的資產。據悉，Qualcomm Aware 平台將於今年晚些時候上市。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Hargreaves Lansdown Plc 的貨幣和市場主管 Susannah Streeter 在報告中寫道，投資人清楚意識到，Fed 的工作尚未完成，利率可能不得不進一步上調，以冷卻頑強的通膨。隨通膨率自去年開始一路下滑，Fed 升息幅度逐漸縮小，推動今年初美股高漲，然而這樣情緒以轉變，投資人開始擔憂美國經濟衰退。

貝萊德投資研究所 Wei Li 和 Scott Thiel 等策略師在報告中寫道，美國通膨還沒回到政策目標水準，投資人也開始意識到，核心通膨的頑強可能意味著 Fed 進一步升息，並將利率維持在這個水準上的時間會比市場預期要長。