美股盤前：微軟將與輝達達成遊戲交易協議、輝達今晚發布Q4季報!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 32 分)：

■ 道瓊指數：下跌 28 點，跌幅 -0.08% 至 33134。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 21.25，跌幅 -0.18% 至 12075.50。

■ 標普 500 指數：下跌 4.5，跌幅 -0.11% 至 4001.25。

【今日總經數據】2 月 FOMC 會議記錄、1 月德國 CPI。

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二、美股盤前關注重點

1. 美國總統拜登近期造訪烏克蘭與波蘭：拜登表示，烏俄戰爭開達近 1 週年，然如今烏克蘭首都–基輔仍屹立不搖，且表示援助烏克蘭抵抗俄羅斯的決心。昨日俄羅斯總統普丁也在國情咨文宣布，暫停參加美俄《新削減戰略武器條約》。

普丁表示，若美國首先這麼做，那麼俄羅斯將需要做好測試核武器的準備。在普丁發出警告後，拜登將在與北約東部盟國會面。雙方政治情緒再度升溫。

2. 沃爾瑪 (WMT.US) 昨盤前發布季報，2023 財年第四季度營收年成長達 7.3% 至 1640 億美元，優於市場預期的 1597.2 億美元；EPS 達 1.71 美元也優於市場預期的 1.51 美元；淨利達 62.8 億美元，或每股 2.32 美元也優於前年同期的 35.6 億美元或每股 1.28 美元。

然受通膨高漲，利率上升和儲蓄率下降等不利因素影響，因而對於今年度的財測預估，2023 年同店銷售年成長將維持 2~2.5% 低於市場預期的 3%，EPS 預估為 5.90~6.05 美元，也低於市場預期的 6.05 美元。整體來看沃爾瑪上季度季度表現亮眼，再加上去庫存有成效。因此即使今年度預估不如預期，昨日沃爾瑪仍逆勢上漲 0.61% 至 147.33。

3. 微軟將與輝達達成遊戲交易協議：為安撫監管機關對併購動視暴雪的異議，微軟 (MSFT.US) 近期與輝達 (NVDA.US) 達成一項為期 10 年的協議。若未來微軟成功收購動視暴雪，而在內的所有電子遊戲皆將放置輝達的遊戲雲端平台。輝達獲得這些遊戲將不需付費給微軟，相反的，輝達的 2500 萬客戶將付費給輝達才能訪問其遊戲平台，此外還需支付遊戲費用給微軟。

輝達 (NVDA.US) 將於今晚盤後發布 Q4 季報。自去年消費性電子產品效華，到今年整體經濟面臨下行風險，進而影響企業放緩建置資料中心的需求。然隨著 AI 聊天機器人的興起，對晶片的需求有望提升。目前市場預期輝達上季度收入將為 6.05B (YOY -21.2%) ，EPS 預估為 0.80 美元 (YOY -39.4%)。

4. 微軟開始撤銷 Bing 的 AI 機器人聊天限制：先前的用戶體驗不佳，導致微軟 (MSFT.US) 限定每位用戶每個對話只能回覆 5 次，每天回覆 60 次的限制。今日微軟官方表示放寬 Bing 每日的問答次數到每次回覆 6 次，每天 60 次，且將開始測試不同的聊天聲調。

微軟部落格表示，在內部測試中，不容易發現較長時間且較複雜的對話可能產生的問題，因而希望近行較長時間的聊天測試以達到有效的搜尋和對話互動。像 Bing 這樣的聊天機器人已經接受了從互聯網上收集大量的原始文本訓練，包含從社交媒體到學術論文的所有內容，基於所有的內容，根據問題，給出較有意義的回答 (推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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