Fed布拉德力主擴大升息幅度 強調今年很有可能擊敗通膨

聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bullard) 周三 (22 日) 表示有信心能夠戰勝通膨，並主張加快這場戰鬥的步伐。

布拉德表示，現在採取更激進的升息將使制訂利率的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有更好的機會來降低通膨。雖然通膨率較 2022 年不穩定的水平有所回落，但仍然很高。

他指出，「現在流行的說法是：『讓我們放慢腳步，摸索著前往我們需要去的地方。』但我們還沒有達到 FOMC 設定所謂終端利率。」「等達到那個水平，然後四處摸索看看還需要做什麼。只要達到那個水平，就會知道下一步是升息還是降息。」

一周前，布拉德和克利夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 都表示，他們在上次會議上都建議升息 50 個基點，而不是 FOMC 最終通過的 25 個基點。

他們表示，將繼續在 3 月會議上贊成採取更積極的措施。在他們的言論以及一系列高於預期的通膨數據發布後，市場一直在波動，引發人們對 Fed 還會繼續升息以壓低物價的擔憂。

但布拉德表示，更激進的舉措將成為最終會成功的戰略的一部分，「如果通膨繼續下降，我認為我們會沒事的。」「我們現在的風險是通脹不會下降並重新加速，那麼我們該怎麼辦？我們將不得不做出反應，如果通貨膨脹沒有開始下降，你知道，這就是冒著重演 1970 年代的風險，當時對付通膨衝擊長達 15 年，你不會想重溫舊夢。所以現在讓我們保持敏銳，在 2023 年就控制住通貨膨脹。」

根據 CME Group 的數據，即使官員們的談話更加嚴厲且通膨數據火熱，但市場仍普遍預計 Fed 將在下個月升息 25 基點。

然而，期貨交易顯示，基準短期借款利率將在今年夏天達到 5.36% 的「終端」水平，高於 FOMC 成員 12 月做出的 5.1% 估計，但與布拉德預測的 5.375% 基本一致。

投資人擔心更高的利率會使經濟陷入衰退。美股主要平均指數周二 (21 日) 出現今年最大的拋售，抹去道瓊工業平均指數 2023 年開年來的所有漲幅。

但布拉德認「我們很有可能在 2023 年擊敗通膨」，而不會造成經濟衰退，「中國的經濟重新回溫來；歐洲經濟比想像的更強大。看起來美國經濟也可能比市場 6 或 8 周前想像的更具韌性。」